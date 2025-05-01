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忘了繳牌照稅快把握這兩天！5月3日開始加徵1%的滯納金

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
超過期限30日仍未繳納者，除被課徵最高10%滯納金外，還將依法移送強制執行。聯合報系資料照片
超過期限30日仍未繳納者，除被課徵最高10%滯納金外，還將依法移送強制執行。聯合報系資料照片

2025年度車輛使用牌照稅繳納期限已於4月30日截止，基隆市稅務局提醒尚未繳納的車主，現在還有兩天可以補救，5月3日（周六）起就會開始加徵滯納金，只要在5月3日24時前完成繳納，就能避免被罰，但仍屬逾期案件，請務必盡快繳清。

依規定，逾期未繳者將從5月3日開始加徵應納稅額1%的滯納金，每多3日就往上加1%，最多可加到10%，若長時間未繳，金額將大幅增加；而一旦被查出在未繳稅情況下使用公共道路，還會被處以最高1倍的罰鍰，後果不容忽視。

尚未收到或已遺失稅單的車主，可盡速向基隆市稅務局申請補發繳款書。為便利民眾繳納，現行繳稅方式十分多元，除了可至各大金融機構（不含郵局）臨櫃繳納，稅額在3萬元以下者也可至全家、7-ELEVEN、萊爾富及OK便利商店繳稅。民眾亦可利用ATM、晶片金融卡、活期帳戶轉帳、網路繳稅平台或行動支付工具線上繳稅，信用卡也可使用語音或網路辦理，但是否需收手續費須洽發卡銀行，其餘方式皆免手續費。

基隆市稅務局呼籲，這兩天是最後補繳的機會，千萬別因一時疏忽，讓原本幾千元的稅金增加罰金與困擾。若有任何疑問，可洽稅務局客服或上官網查詢。

信用卡 牌照稅 郵局

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