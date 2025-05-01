台股站回2萬點 三檔新發行市值型 ETF 表現各異

台股雖持續受關稅影響衝擊，但30日重新站上2萬點大關。法人表示， 觀察今年來全新發行的市值型ETF，包括富邦旗艦50（009802）、保德信臺灣市值動能50（009803）、聯邦台灣精彩50（009804）表現各異，建議投資人可定期定額、逢低布局。

川普施壓聯準會要求降息並批評主席鮑爾，引發市場對央行獨立性的疑慮，導致道瓊大跌、美元走弱、金價創高。後續川普改口、官員釋出降息訊號，市場情緒回穩，美股反彈、台股攻上2萬點。

法人指出，觀察今年新掛牌的三檔市值型ETF，可以發現雖然都是市值型ETF，但因追蹤指數不同，其成分股也不盡相同，故各有不同表現。

009802追蹤台灣旗艦動能50指數，訴求市值前200大股票，經流動性、波動度及獲利能力篩選後，依據動能指標、考量動能反轉並顧及產業平衡，擇優挑選50檔成分股，表彰台灣市場具投資動能之旗艦型股票組合績效表現。

009803追蹤臺灣市值動能50指數，聚焦台灣50檔指標企業，首創市值成長篩選機制，不僅要市值大、市值成長快速，全方面挑選體質佳的優質好公司。

009804追蹤台灣50權重上限30%指數。該指數為台灣50指數同屬一個指數系列，投資台灣市值前50大公司。009804以台灣50權重上限30%指數為基礎，將單一持股比例上限設計在30%，其餘70%權重分散配置於49檔具成長潛力的上市公司。

009802、009803、009804於30日收盤價依序分別為9.05、8.99及10.31。值得注意的是，009802、009803目前位在發行價之下，正是逢低布局良機。

009804則因指數設計，讓最大單一個股以及其他具代表的大型權值股都有表現空間。同時，在台股重回20,000點下，淨值也創下掛牌以來新高點，改變單一個股權重過高的影響。

綜合投信法人表示，台股市值型ETF投資包括晶片設計、AI伺服器鏈、5G通訊、內需民生、傳統產業與金融龍頭等領域，更全面反映台灣產業發展面貌並同時強化投「護國群山供應鏈」的新方向，建議可趁回檔時逢低、定期定額長線布局。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。