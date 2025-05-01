快訊

IDF經國號戰機意外擊發火焰彈 空軍司令部派員調查

天天吃麵包胖10公斤！他早餐改「這樣搭」3個月瘦5公斤、血糖回正軌

被特斯拉董事會尋找CEO接班人嚇到？馬斯克幽默辭別川普內閣

台股站回2萬點 三檔新發行市值型 ETF 表現各異

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

台股雖持續受關稅影響衝擊，但30日重新站上2萬點大關。法人表示， 觀察今年來全新發行的市值型ETF，包括富邦旗艦50（009802）、保德信臺灣市值動能50（009803）、聯邦台灣精彩50（009804）表現各異，建議投資人可定期定額、逢低布局。

川普施壓聯準會要求降息並批評主席鮑爾，引發市場對央行獨立性的疑慮，導致道瓊大跌、美元走弱、金價創高。後續川普改口、官員釋出降息訊號，市場情緒回穩，美股反彈、台股攻上2萬點。

法人指出，觀察今年新掛牌的三檔市值型ETF，可以發現雖然都是市值型ETF，但因追蹤指數不同，其成分股也不盡相同，故各有不同表現。

009802追蹤台灣旗艦動能50指數，訴求市值前200大股票，經流動性、波動度及獲利能力篩選後，依據動能指標、考量動能反轉並顧及產業平衡，擇優挑選50檔成分股，表彰台灣市場具投資動能之旗艦型股票組合績效表現。

009803追蹤臺灣市值動能50指數，聚焦台灣50檔指標企業，首創市值成長篩選機制，不僅要市值大、市值成長快速，全方面挑選體質佳的優質好公司。

009804追蹤台灣50權重上限30%指數。該指數為台灣50指數同屬一個指數系列，投資台灣市值前50大公司。009804以台灣50權重上限30%指數為基礎，將單一持股比例上限設計在30%，其餘70%權重分散配置於49檔具成長潛力的上市公司。

009802、009803、009804於30日收盤價依序分別為9.05、8.99及10.31。值得注意的是，009802、009803目前位在發行價之下，正是逢低布局良機。

009804則因指數設計，讓最大單一個股以及其他具代表的大型權值股都有表現空間。同時，在台股重回20,000點下，淨值也創下掛牌以來新高點，改變單一個股權重過高的影響。

綜合投信法人表示，台股市值型ETF投資包括晶片設計、AI伺服器鏈、5G通訊、內需民生、傳統產業與金融龍頭等領域，更全面反映台灣產業發展面貌並同時強化投「護國群山供應鏈」的新方向，建議可趁回檔時逢低、定期定額長線布局。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股

延伸閱讀

川普再轟「中國是全球頭號剝削者」！稱中國貨「多數不需要」

終於！美烏簽署礦產協議 美財政部：展現川普對烏承諾

開出的貿易條件令人難以接受！ 克魯曼：川普是「蹩腳教父」

川普稱企業投資金額近8兆美元 黃仁勳：感謝川普強力鼓勵

相關新聞

0056、00878...ETF換股潮來了！陽明、可成...13檔個股坐等抬轎 卡位前留意3問題

第二季適逢產業淡季，今年更有關稅調整的不確定性，高殖利率股因此有望成為資金避風港。

日股攀升近一個月高點 這ETF掌握持續上攻底氣

日本股市1日日經225指數早盤來到36,341點，已攀升到4月以來高點，多頭已重新展開攻勢。美國財政部長貝森特4月28日...

外資追愛金融股 但買超最多竟是這檔反1 ETF

台股4月30日收20,235.03點，小漲2.4點，三大法人全面賣超，外資轉賣超16.36億元，統計外資買賣超個股發現，...

美債6月到期6.5兆準備引爆？股添樂：投資人真可憐…不過想領領息避避險

最近美債有很多利空謠言，又是6月到期6.5兆準備引爆、又是什麼海湖莊園準備把美債改成百年零息、再不然就是去美元化導致美債準備雪崩。 債券投資人很可憐，不過想領領息避避險，想不到天天都要被恐嚇，息都還

近十年第2季致勝時間點曝光 台股主動式ETF卡位

時序將邁入五月，過往台股雖然有五窮六絕之說，不過近十年來此現象已少見，再者，隨著市場持續消化關稅衝擊，五月又迎股東會旺季...

172萬人注意 國民ETF再創驚奇

全台ETF受益人數最多的國泰永續高股息（00878）30日公告第2季第一階段預估配息，每受益權單位配發0.47 元。因除...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。