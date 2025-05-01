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中信金放大招！7天全薪「員工關懷假」 恐掀跟風潮

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
中信金控宣布自2025年5月1日起，旗下集團逾萬名員工每年將可享有7天全薪「員工關懷假」。圖／聯合報系資料照
中信金控宣布自2025年5月1日起，旗下集團逾萬名員工每年將可享有7天全薪「員工關懷假」。圖／聯合報系資料照

1日適逢勞動節中信金控（2891）再度領先同業，宣布自2025年5月1日起，旗下集團逾萬名員工每年將可享有7天全薪「員工關懷假」，成為金融業首家推行此類假別的企業。此舉一出，不僅展現中信金對員工福祉的高度重視，也可能在金融圈掀起一波「跟風效應」，引發同業競相仿效。

這項新制度以「全薪、不影響服務獎金及績效」為前提，主打「休假無負擔」理念。中信金表示，推動「員工關懷假」是為了讓同仁在繁忙工作中，仍能保有照顧家庭、處理私務，甚至自我充電的彈性與空間。中信強調，這不僅是人性化管理的展現，更是實踐企業社會責任的具體行動。

中信金指出，此假別亦呼應政府近年來推動的友善職場政策，鼓勵企業關注員工的身心平衡與生活品質。「員工關懷假」可靈活運用於子女或長輩短期照護、家庭重大事件處理等需求，提供員工更多照顧自身與家庭的彈性安排。

其實早在2023年3月，中信金便首創全薪「親子假」，當時已引發業界關注，如今再度推出關懷假，顯示中信不僅是金融業的領頭羊，更是職場制度創新的引路人。市場觀察人士分析，隨著人才爭奪戰升溫，企業福利已成為留才關鍵指標，中信此舉預料將對同業造成壓力，未來恐有其他金融機構陸續跟進。

中信金控強調，將持續觀察員工需求與工作型態變化，滾動式優化各項人力資源制度，打造更具彈性與人性化的職場環境。透過創新福利制度，不僅提升員工滿意度與向心力，也為企業永續發展奠定穩固基礎。

隨著中信金再度出招，金融業是否將掀起一波「員工關懷假」跟風潮，未來發展值得關注。

中信金控 勞動節 職場 金融業

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