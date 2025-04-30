現金避風港！銀行推短天期高利台幣定存搶市 年利率達4%

近期股市大起大落，不少民眾觀望市場動向，但滿手現金也讓民眾開始找尋讓現金暫時停泊的投資標的，因此不少銀行推出短天期高利台幣定存搶市，除了可靈活因應未來市場變動外，也能幫民眾鎖住短期資金，如遠東銀（2845）30日宣布推出4個月期台幣定存年利率達1.67%、永豐銀行推出3個月年利率2%專案、滙豐銀亦推出3個月期定存，可享年利率4%的優惠，讓民眾手中閒錢可在短期內產生實質報酬。

銀行業者指出，當市場不穩、投資氛圍保守時，「短期、穩定、彈性、高報酬」的定存商品，是讓現金暫時停泊、穩穩賺利息的好選擇，因此近期市場上出現不少短天期高利方案，且台幣定存避免匯率風險，對於現金短期避風，或是握有大筆資金但仍在觀望市場的高資產族群，是不錯的投資工具。

遠東商銀Bankee社群銀行即日起至12月31日止，推出「新台幣4個月期定存專案」，提供新資金1.67%固定年利率，等於存四個月就可享有接近五大銀行平均一年期一般定存固定利率。單筆起存額為1萬元，最高單筆可存300萬元，開單張數無上限，該專案設有承作限額10億元，額滿即關閉。

滙豐銀行即日起至6月30日止，針對高資產客戶推出3個月期新台幣定存，可享年利率4%的優惠，單筆最低承作金額為300萬元，每一客戶上限則為5,000萬元；合格私人銀行及合格卓越理財尊尚客戶，可享3個月期年利率3%的優惠，每一客戶上限為3,000萬元；另外，針對卓越理財客戶，滙豐銀也推出3個月期年利率2.2%、6個月期年利率2%的新台幣定存優惠，最低承作金額為100萬元，活動期限延長到今年6月30日。

永豐銀行表示，去年新台幣100萬元以上定存單數成長逾20%，今年推出「采豐季」新台幣優利定存針對單筆存入100萬元以上者，享3個月年利率2%、6個月年利率1.8%，單一客戶總承作金額上限為1,000萬元，活動至5月31日或額滿提前終止。

星展銀行即日起至6月30日止針對星展豐盛理財客戶及星展豐盛私人客戶推出台幣定存專案，客戶以新資金承作定存，即享3個月期年利率1.65%優惠，首筆最低承作金額為100萬元。