現金避風港！銀行推短天期高利台幣定存搶市 年利率達4%

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

近期股市大起大落，不少民眾觀望市場動向，但滿手現金也讓民眾開始找尋讓現金暫時停泊的投資標的，因此不少銀行推出短天期高利台幣定存搶市，除了可靈活因應未來市場變動外，也能幫民眾鎖住短期資金，如遠東銀（2845）30日宣布推出4個月期台幣定存年利率達1.67%、永豐銀行推出3個月年利率2%專案、滙豐銀亦推出3個月期定存，可享年利率4%的優惠，讓民眾手中閒錢可在短期內產生實質報酬。

銀行業者指出，當市場不穩、投資氛圍保守時，「短期、穩定、彈性、高報酬」的定存商品，是讓現金暫時停泊、穩穩賺利息的好選擇，因此近期市場上出現不少短天期高利方案，且台幣定存避免匯率風險，對於現金短期避風，或是握有大筆資金但仍在觀望市場的高資產族群，是不錯的投資工具。

遠東商銀Bankee社群銀行即日起至12月31日止，推出「新台幣4個月期定存專案」，提供新資金1.67%固定年利率，等於存四個月就可享有接近五大銀行平均一年期一般定存固定利率。單筆起存額為1萬元，最高單筆可存300萬元，開單張數無上限，該專案設有承作限額10億元，額滿即關閉。

滙豐銀行即日起至6月30日止，針對高資產客戶推出3個月期新台幣定存，可享年利率4%的優惠，單筆最低承作金額為300萬元，每一客戶上限則為5,000萬元；合格私人銀行及合格卓越理財尊尚客戶，可享3個月期年利率3%的優惠，每一客戶上限為3,000萬元；另外，針對卓越理財客戶，滙豐銀也推出3個月期年利率2.2%、6個月期年利率2%的新台幣定存優惠，最低承作金額為100萬元，活動期限延長到今年6月30日。

永豐銀行表示，去年新台幣100萬元以上定存單數成長逾20%，今年推出「采豐季」新台幣優利定存針對單筆存入100萬元以上者，享3個月年利率2%、6個月年利率1.8%，單一客戶總承作金額上限為1,000萬元，活動至5月31日或額滿提前終止。

星展銀行即日起至6月30日止針對星展豐盛理財客戶及星展豐盛私人客戶推出台幣定存專案，客戶以新資金承作定存，即享3個月期年利率1.65%優惠，首筆最低承作金額為100萬元。

定存 新台幣

延伸閱讀

地方民代勾搭不法集團破壞環境 卓榮泰：一律嚴查嚴辦

蔡易餘：農民不能再等 農業預算應即刻擴編

卓揆：積極推動主權基金 已與央行、國發會、財部啟動專案研議

推主權基金不再保守 卓榮泰：已請國發會、央行提專案

相關新聞

獨／川普掀股匯債三殺風暴 金管會對壽險壓力測試二大新指令曝光

川普掀股匯債三殺風暴，據了解，金管會保險局1月就對全體壽險業者發出新版的壓力測試版本，其中對壽險壓力測試加入兩大新指令，...

國泰金三代傳承 董座蔡宏圖長子蔡宗翰、蔡政達長子蔡宗諺入列董事

國泰金控（2882）6月13日將召開股東常會並進行董監改選，30日公告董事候選人名單；經董事會決議，提名集團新一代成員—...

台幣四天升逾5角！出口商嚇傻、爆恐慌性拋匯潮 匯銀估近日升抵這價位

出口商爆恐慌性拋匯潮，加上中央銀行未積極阻升，新台幣匯率30日盤中闖破32元大關、重返31字頭，終場狂升2.12角，收3...

央行理事示警：盼房市軟著陸 若房價突大跌、恐增加金融機構信用風險

中央銀行理事示警，34家本國銀行提報的不動產貸款集中度預估控管目標均緩步向下，房價雖仍上漲但幅度已趨緩。希望房市能夠軟著...

美元兌日圓跌勢暫歇 瑞銀：短線有望反彈至144～146

瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）今日指出，隨著對美國經濟衰退的憂慮緩解，以及市場對「海湖莊園協議」推升日圓的臆測降溫...

聯邦銀刷卡繳稅享免手續費！無息分期 現金回饋三大優惠

5月繳稅季將至，聯邦銀行（2838）宣布自2025年5月1日至6月30日推出「聯邦卡綜所稅全攻略」三大優惠方案，包括免手...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。