壽險業壓力考題曝光！股債匯「三殺」壓頂 將掀增資潮？

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

金管會啟動年度金融業「壓力測試」模擬考。金管會主委彭金隆說，金融業今年情境將納入川普關稅戰因子；據了解，21家壽險業測試結果已在4月30日交卷，另38家銀行壓力考題將在5月初出爐，未過關者，都將讓大股東面臨增資壓力。

所謂「壓力測試」猶如金管會給金融業的模擬考，測試全體銀行在輕微和嚴重情境、及保險業在極端情境下，金融業資本適足率是否仍可維持在法定標準。

目前銀行業法定資本要求是，普通股、第一類、資本適足率、槓桿比都需各維持7%、8.5%、10.5%及3%；保險業則是資本適足率需達法定200%、淨值比需達3%。

川普關稅戰讓今年市場波動劇烈，尤其壽險業恐面臨股債匯市「三殺」，今天財委會立委賴士葆、羅明才等均關切壽險業淨值跳水，是否有做壓力測試。

彭金隆說，壽險業淨值下滑是反映財報評價變動，任何一個巨大波動都是金管會關注的點，但不必過度解讀是長期趨勢。

銀行局長童政彰說，今年逢銀行業兩年一次做公版壓力測試，5月初將會對銀行業發出考題，預計7月測試完畢，8月底對外公布，一旦未過關，業者須提資本改善計畫。

保險局長王麗惠說，壽險業今年壓力測試考題已給業者了，相關情境設定是給了「上下震幅是比較大」的。據了解，壽險業壓力測試未過關者，需在5月底提交改善計畫。

據透露，保險局今年給壽險業考題，依據IAIS指引，新增測試「信用集中度」風險，要求業者對手上持有最大部位且信評等級A以下的發行人做測試，一旦這家發行公司違約，最大損失為何。

保局要求各業者需以2025年財務預估數做「加壓」，測試當股匯債市「三殺」時，對業者損益、其他綜合損益、淨值、RBC、淨值比等五大財務數字的影響。

壽險業壓力測試有兩大塊，一、「保險風險」是死亡率、罹病率各加壓1.5倍，二、「市場風險」包括單一和組合情境，共十大情境。

其中單一情境有四種，涵蓋利率、股票、匯率和信用風險，包括國內利率走揚0.75%、國外利率上升2.25%、台、美股各下跌50%和30%，美元兌台幣貶8%，及測試債券發行機構倒閉時的最大風險。

另六種組合情境中，將股票、匯率、債券、和利率變動混合成三種，再加上2007年、2008年兩年發生金融海嘯時，股匯債市崩跌狀況的兩種情境做加壓，及中港股匯債皆差的一種。

業者認為，海嘯時期的股匯債市崩跌的「加壓」應可涵蓋川普影響數。

壓力 壽險業 淨值比

延伸閱讀

假外資割韭菜？金管會5月要抽查400券商分公司

幣想勾結詐團 檢查局本周一已前往調查 金管會恐難放行其執照新申請

台商假外資之名炒股及操弄公司經營權 證期局啟動調查

壽險業對美債抗震性？金管會：壽險業持有5750億美國政府公債

相關新聞

獨／川普掀股匯債三殺風暴 金管會對壽險壓力測試二大新指令曝光

川普掀股匯債三殺風暴，據了解，金管會保險局1月就對全體壽險業者發出新版的壓力測試版本，其中對壽險壓力測試加入兩大新指令，...

國泰金三代傳承 董座蔡宏圖長子蔡宗翰、蔡政達長子蔡宗諺入列董事

國泰金控（2882）6月13日將召開股東常會並進行董監改選，30日公告董事候選人名單；經董事會決議，提名集團新一代成員—...

台幣四天升逾5角！出口商嚇傻、爆恐慌性拋匯潮 匯銀估近日升抵這價位

出口商爆恐慌性拋匯潮，加上中央銀行未積極阻升，新台幣匯率30日盤中闖破32元大關、重返31字頭，終場狂升2.12角，收3...

央行理事示警：盼房市軟著陸 若房價突大跌、恐增加金融機構信用風險

中央銀行理事示警，34家本國銀行提報的不動產貸款集中度預估控管目標均緩步向下，房價雖仍上漲但幅度已趨緩。希望房市能夠軟著...

美元兌日圓跌勢暫歇 瑞銀：短線有望反彈至144～146

瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）今日指出，隨著對美國經濟衰退的憂慮緩解，以及市場對「海湖莊園協議」推升日圓的臆測降溫...

聯邦銀刷卡繳稅享免手續費！無息分期 現金回饋三大優惠

5月繳稅季將至，聯邦銀行（2838）宣布自2025年5月1日至6月30日推出「聯邦卡綜所稅全攻略」三大優惠方案，包括免手...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。