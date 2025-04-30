壽險業壓力考題曝光！股債匯「三殺」壓頂 將掀增資潮？

金管會啟動年度金融業「壓力測試」模擬考。金管會主委彭金隆說，金融業今年情境將納入川普關稅戰因子；據了解，21家壽險業測試結果已在4月30日交卷，另38家銀行壓力考題將在5月初出爐，未過關者，都將讓大股東面臨增資壓力。

所謂「壓力測試」猶如金管會給金融業的模擬考，測試全體銀行在輕微和嚴重情境、及保險業在極端情境下，金融業資本適足率是否仍可維持在法定標準。

目前銀行業法定資本要求是，普通股、第一類、資本適足率、槓桿比都需各維持7%、8.5%、10.5%及3%；保險業則是資本適足率需達法定200%、淨值比需達3%。

川普關稅戰讓今年市場波動劇烈，尤其壽險業恐面臨股債匯市「三殺」，今天財委會立委賴士葆、羅明才等均關切壽險業淨值跳水，是否有做壓力測試。

彭金隆說，壽險業淨值下滑是反映財報評價變動，任何一個巨大波動都是金管會關注的點，但不必過度解讀是長期趨勢。

銀行局長童政彰說，今年逢銀行業兩年一次做公版壓力測試，5月初將會對銀行業發出考題，預計7月測試完畢，8月底對外公布，一旦未過關，業者須提資本改善計畫。

保險局長王麗惠說，壽險業今年壓力測試考題已給業者了，相關情境設定是給了「上下震幅是比較大」的。據了解，壽險業壓力測試未過關者，需在5月底提交改善計畫。

據透露，保險局今年給壽險業考題，依據IAIS指引，新增測試「信用集中度」風險，要求業者對手上持有最大部位且信評等級A以下的發行人做測試，一旦這家發行公司違約，最大損失為何。

保局要求各業者需以2025年財務預估數做「加壓」，測試當股匯債市「三殺」時，對業者損益、其他綜合損益、淨值、RBC、淨值比等五大財務數字的影響。

壽險業壓力測試有兩大塊，一、「保險風險」是死亡率、罹病率各加壓1.5倍，二、「市場風險」包括單一和組合情境，共十大情境。

其中單一情境有四種，涵蓋利率、股票、匯率和信用風險，包括國內利率走揚0.75%、國外利率上升2.25%、台、美股各下跌50%和30%，美元兌台幣貶8%，及測試債券發行機構倒閉時的最大風險。

另六種組合情境中，將股票、匯率、債券、和利率變動混合成三種，再加上2007年、2008年兩年發生金融海嘯時，股匯債市崩跌狀況的兩種情境做加壓，及中港股匯債皆差的一種。

業者認為，海嘯時期的股匯債市崩跌的「加壓」應可涵蓋川普影響數。