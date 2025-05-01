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新台幣匯率煞不住…本月叩關31.5

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導

台幣匯率近期狂升態勢猶如「煞不住」的失速列車，隨著時序進入5月，大型國銀外匯交易室主管預估，新台幣升值列車恐怕還是「過站不停」，不僅會升破32元整數大關，還可能繼續向31.5元叩關。

匯銀主管分析，新台幣匯率上演「超強4月」，全月升1.165元、升幅達3.64%，讓擁有龐大美元投資部位的銀行與壽險業、需要賣匯轉現金的出口商「臉都綠了」，只能含淚拋售美元。

儘管美元指數下行、主要亞幣升值，是新台幣匯率跟進強升的關鍵主因，但金融圈人士議論紛紛，並認為新台幣匯率這波升勢來得又急又快，和美國總統川普的關稅談判、美國財政部將出爐的匯率報告脫不了關係。

匯銀主管說，美國向來會用匯率政策，作為檢視他國是否意圖獲取不公平的貿易競爭優勢，川普更數度表態，強勢美元削弱了美國產品在國際市場競爭力，不利於出口，也對製造業造成負面影響，因此他支持弱勢美元政策，試圖降低美元匯率來提振國內經濟，「時值貿易談判的關鍵時刻，聰明的國家不會想和川普作對」。

面對新台幣匯率這波強升態勢，央行雖本於職責進場提供美元流動性，但並未盡全力阻升，匯銀主管說，接下來美國將公布的數據，若表現持續疲軟，讓市場對聯準會降息的預期升溫，美元指數將持續往下走，新台幣升值趨勢也暫難扭轉。

台幣匯率 新台幣 美國

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