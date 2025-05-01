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管制措施不變 央行理事盼房市軟著陸

聯合報／ 記者陳美君林莉／台北報導

政府打炒房措施加上美國關稅戰引發股災，住商機構統計，四月全台交易量月減百分之廿二點九、年減百分之四十六點一；房仲業者說，除非下半年有重大利多釋出，否則第二季房市恐難樂觀，甚至面臨價格修正壓力。

中央銀行三月舉行理監事會，決議利率連四凍，且未再祭出新的房市管制措施。議事錄摘要昨天出爐，多位央行理事指出，第七波選擇性信用管制措施在遏止炒房、房地產市場降溫、不動產貸款集中度下降等成效已顯現，贊同維持管制措施不變，未來宜持續觀察。

有理事示警，卅四家國銀提報的不動產貸款集中度預估控管目標均緩步向下，房價雖仍上漲但幅度已趨緩，希望房市能「軟著陸」，若房價突然大幅下跌，鑑於銀行不動產放款集中度仍高，恐將增加金融機構的信用風險。

一名理事提到，過去四年建商累計大量預售屋，且在去年、今年或未來幾年將陸續交屋，致新增預售屋貸款需求增加。雖不動產貸款集中度及銀行自主控管不動產貸款總量下降中，但調整過程恐需要較長時間；目前民眾的房貸資金需求仍高，但銀行可提供的房貸資金受限，且房貸利率處於較高水準，未來應注意購屋貸款資金供需差距是否過大。

也有理事說，房市交易量縮，將減少房屋修繕及家庭支出，也可能限縮營建工程投資，影響消費及投資，未來應關注房市量價衝擊對實質經濟的影響。

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