央行柔性阻升 台幣4天升逾5角

台北股匯市表現兩樣情，台北股市昨收小紅，守住兩萬點關卡，金管會主委彭金隆表示限空令仍將持續；反觀台幣匯率延續暴衝行情，昨盤中升破卅二元關卡，在中央銀行未大力阻升下，終場升值二點一二角、收卅二點○一七元，匯銀主管預期台幣匯率近日將升破卅二元、上看卅一點八元。

台股昨狹幅震盪，終場小漲兩點、收在二萬○二三五點，四月共下跌四六○點。彭金隆在立法院財委會被問到是否檢討限空令時指出，很多狀況仍高度不確定，需要更長時間觀察，尤其是接下來關稅談判的結果，以及很多經濟參數的改變，將是兩大考量重點，儘管最近資本市場平穩，金管會仍將持續限空令，之後滾動觀察再調整。

匯率方面，美國財政部匯率報告遲未公布，台幣匯率四月上演暴衝戲碼。匯銀主管說，台幣匯率從三月底的卅三點一八二元，如搭直升機般上漲至卅二點○一七元，面臨攻破卅二元整數大關。過去一個月，匯價累計狂升一點一六五元，升幅高達百分之三點六四。

由於出口商爆恐慌性拋匯潮，加上中央銀行未積極阻升，台幣匯率昨狂升二點一二角、收卅二點○一七元，連續四天升值五點一二角，匯價創近半年新高；眼見台幣匯率一路狂飆，出口商在四月最後一天瘋狂拋匯，外資也呈淨匯入，央行則進場買匯維持市場平衡，匯市交投熱絡，締造廿九點九九億美元的成交巨量。

匯銀主管說，「台幣升太快，四月最後一天，出口商全都嚇到、跑出來拋匯停損了」，外資匯入加上出口商拋匯，市場一面倒賣美元，促使台幣匯率一路升值，可以說「美元沒有最便宜、只有更便宜」。

為了避免台幣升速過快，央行幾乎是市場上唯一的美元買家，主要是為了避免匯市交易力道過於傾斜而失序。匯銀主管指出，央行沒有大力阻升的跡象，推測原因有二，一是預期未來美元指數將持續走弱，台幣匯率很可能持續升值，此時用力買匯只是浪費銀彈；二是美國匯率報告將出爐，不宜大力阻升，以免被美國財政部盯上。

今年統計至四月底，美元指數累計貶值百分之八點四八，日圓強升百分之九點四最強勢，星元升幅百分之四點○九居次，韓元升幅百分之三點六一，超前台幣的百分之二點三九，關稅戰「震央」的人民幣僅升值百分之○點四九。