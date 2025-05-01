房價驟跌恐增銀行信用風險 央行理事：不動產放款集中度仍高

中央銀行昨（30）日公布第1季理監事會議事錄摘要，有理事示警，34家國銀提報的不動產貸款集中度預估控管目標均緩步向下，房價雖仍上漲但幅度已趨緩，希望房市能「軟著陸」，若房價突然大跌，鑑於銀行不動產放款集中度仍高，恐將增加金融機構的信用風險。

此外，也有理事指出，台積電（2330）赴美投資若帶動台灣相關供應鏈廠商前往，則短期內國內投資動能將遭受排擠且導致資金供需水位改變。另也應留意中國大陸經濟金融之發展，如房市泡沫破裂，造成內需持續疲弱、地方政府高債務問題。

另一位理事認為，當前不確定性因素，「似乎朝壞的方向發展」。例如，美國通膨上漲機率可能高於下跌機率，景氣弱化機率亦可能大於改善的機率。

房市方面，有理事提到，過去四年建商累積大量預售屋，且在去年、今年或未來幾年將陸續交屋，致新增預售屋貸款需求增加。雖不動產貸款集中度及銀行自主控管不動產貸款總量下降中，但調整過程恐需較長時間；目前民眾的房貸資金需求仍高，惟銀行可提供的房貸資金受限，且房貸利率亦處於較高水準，未來應特別注意購屋貸款資金供需差距是否過大等問題。

有理事表示，購屋貸款利率上升，有一重要涵義是貸款利率差別化的現象，亦即多戶貸款利率高於一屋貸款的利率，此進一步反映信用資源在不動產間的配置狀況，且信用資源本應優先提供給有自住需求的民眾。

其次，房市交易量縮，必將減少房屋修繕及家庭支出，也可能限縮營建工程投資，均影響民間消費及投資支出，應密切關注房市量價衝擊對實質經濟活動影響。

多位理事指出，央行第七波選擇性信用管制措施在遏止炒房、房地產市場降溫、不動產貸款集中度下降等成效已顯現，贊同維持管制措施不變，宜持續觀察。

多位理事對國內外不確定性因素及影響表達看法。有理事說，台灣經濟未來面臨的外部風險大於內部風險，外部風險主要來自於美國總統川普政策的不確定性。若國際原物料等價格上漲加上美國關稅調高，台灣相關商品價格恐隨之上漲而推升國內通膨。國內部分，儘管當前資通訊產品出口尚屬樂觀，但近期DeepSeek事件、未來AI伺服器布建成長率趨緩，可能影響台灣經濟成長，資本市場已反映此隱憂。