金融壓力測試 納入川普變因

金管會啟動年度金融業「壓力測試」模擬考，金管會主委彭金隆昨（30）日表示，金融業今年情境將納入川普關稅戰因子；據了解，21家壽險業測試結果已在4月30日交卷，另38家銀行壓力考題將在5月初出爐，未過關者，將讓大股東面臨增資壓力。

所謂「壓力測試」猶如金管會給金融業的模擬考，測試全體銀行在輕微和嚴重情境、及保險業在極端情境下，金融業資本適足率是否仍可維持在法定標準。

目前銀行業法定資本要求是，普通股、第一類、資本適足率、槓桿比需各維持7%、8.5%、10.5%及3%；保險業則是資本適足率需達法定200%、淨值比需達3%。

彭金隆昨日赴立法院財政委員會備詢，立委賴士葆、羅明才均關切壽險業淨值跳水，是否有做壓力測試。彭金隆說，壽險業淨值下滑是反映財報評價變動，任何一個巨大波動都是金管會關注的點，但不必過度解讀是長期趨勢。

銀行局長童政彰說，今年逢銀行業兩年一次做公版壓力測試，5月初將會對銀行業發出考題，預計7月測試完畢，8月底對外公布，一旦未過關，業者須提資本改善計畫。

保險局長王麗惠說，壽險業今年壓力測試考題已給業者了，相關情境設定是給了「上下振幅是比較大」的。據了解，壽險業壓力測試未過關者，需在5月底提交改善計畫。

據透露，保險局今年給壽險業考題，新增測試「信用集中度」風險，要求業者對手上持有最大部位且信評等級A以下的發行人做測試，一旦這家發行公司違約，最大損失為何。