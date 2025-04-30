獨／川普掀股匯債三殺風暴 金管會對壽險壓力測試二大新指令曝光

川普掀股匯債三殺風暴，據了解，金管會保險局1月就對全體壽險業者發出新版的壓力測試版本，其中對壽險壓力測試加入兩大新指令，一是檢視信用風險集中度，二是檢視所謂的「流動性風險」，保險局更透過安定基金發出新的「資產折減係數表」，要壽險業者據此估算賣出資產可取得的現金，和因應保單解約的應準備現金之間有多大的缺口。

此外，4月8日台股連續大跌逾3千點之際，保險局全面發函要求壽險業者自提管控措施，並要求董事會必須即時掌握地緣政治風險和美國政府提高關稅的影響，同時要求公司落實管控措施之外，內部稽核單位亦要在今年12月底之前就相關管控措施落實的結果提報董事會。保險局在發函內容強調國際政經情勢變化並不限於單一國家或地區，並列舉美國高關稅、俄烏戰爭、中東衝突及中美貿易對抗等地緣政治因素，都會引發金融市場波動。

銀行局則已在新版的壓力測試版本中，加入與川普關稅風暴衝擊的新參數，鎖定的同樣和股匯債的價格波動有關。

其中關於此次新加入的「信用風險集中度」測量，金管會主要要求壽險公司檢測，業者對於所持有最大信評在A級以下的固定收益資產發行機構在倒閉時，業者能收回多少資金，亦即檢測損失有多大。不過，也有業者認為，這是最保守的預估方式，因為有可能該壽險公司其他債券雖然分散持有，但大部分的債券都買BBB級的介於非投等和投等評級之間的債券，而這一大塊卻未被測量到的部分，卻可能因為骨牌效應更跟著一連串倒閉，使業者的缺口更大。

而此次安定基金開給壽險業的流動性測試版本，殖利率上升、股票及股票基金下跌、商品解約率、增補保證金、新契約保費收入、不動產價值累積下跌仍維持和113度一樣的版本，分成一個月、一季、一年三種測試情境，其中最大的壓力測試在於一年，殖利率上升280個基點、股票及股票基金下跌45%、保單解約率15%，新契約保費收入維持在112年的情境，而不動產價跌15%。但保險局也特別指出，倘若實際解約率已超過加壓的15%，則以實際解約率為主來測試。

而金管會此次前所未見的提出專門計算處分金融資產可拿回多少現金的「資產折減係數表」，壽險圈高度矚目。其中回收率最高的為我國政府公債和AA-和以上的國外政府公債，1月或1季的回收率95%，一年則可100%回收，亦即，當初買進是100億，亦可以100億賣出。

至於BBB-的國外政府公債回收率1季（月）和1年則分別為60%、70%；投資等級金融債為40%、50%；非金融投等債為50%、70%；股票更慘，金融股只能回收30%、 40%；共同基金及貨幣基金更只有15%、25%；金管會主要依據公司在處份資產時，可能面臨市場失序及流動性不足的衝擊時，給予業者上述賠本賣出的資產抵減預測值。