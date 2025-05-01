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今雲增北部略降溫 吳德榮：下周二梅雨季首波鋒面到

國壽美元保單宣告利率調升

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導

保戶小確幸來了。壽險龍頭國泰人壽宣布，5月1日起全面調升美元保單宣告利率5個基本點，將獲利與保戶分享，且不只現售商品，停售商品亦同步調升。調整後，國壽美元保單宣告利率最高來到4.25%。

國泰人壽指出，觀察公司美元區隔帳戶表現穩健且有累積收益，因此，5月起適度調升美元商品宣告利率，調升後宣告最高為4.25%，代表商品為美利康愛利率變動型美元終身保險，為業界首創結合癌後新型療法提前給付的新一代利變型商品，提供包括資產累積、資產傳承及預先儲備癌後先進醫療帳戶等三大功能。

國內主要壽險公司除台灣人壽尚未發布外，包括富邦人壽、南山人壽、新光人壽、凱基人壽、全球人壽、三商美邦、元大人壽、台新人壽、合庫人壽、臺銀人壽、遠雄人壽與宏泰人壽等12家壽險公司，5月宣告利率均按兵不動。

壽險公會先前公布，今年第1季傳統型保險商品部分，壽險新契約保費1,325.92億元，年增22.6%，其中一項主因為，美國聯準會去年9月啟動降息循環，壽險公司預期資金將回流美元保單，持續調升美元利變型保單宣告利率，帶動傳統型保險商品的銷售熱度。

保單 國泰人壽 壽險公司

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