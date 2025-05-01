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國泰金改選 蔡家第三代入列…蔡宗翰、蔡宗諺首度列名董事

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
國泰金。 國泰金控／提供
國泰金。 國泰金控／提供

國泰金控（2882）預計6月13日召開股東常會，全面改選董事，昨（30）日公告董事候選人名單；提名集團新一代成員—董事長蔡宏圖長子蔡宗翰，以及蔡宏圖胞兄蔡政達長子蔡宗諺進入董事會，此外，提名郭政弘、王煒兩位新任獨立董事，展現集團持續精進公司治理、專業傳承及永續經營的決心與里程碑。

國泰金啟動傳承，蔡家第三代蔡宗翰、蔡宗諺首度入列金控董事。

國泰金表示， 蔡宗翰現為國泰世華銀行副董事長及國泰人壽董事，具備豐富的金融實務以及法學專業背景。

進入集團後，曾歷任壽險、創投及資產管理等多項要職，致力推動集團數位轉型與創新發展，包括打造CUBE服務平台，以「一卡、一帳戶、一App」串聯集團客戶經營、同時領導生成式AI建置，拓展智能應用場景；積極響應政府政策，發揮集團綜效推動資產管理業務，展現卓越領導力及國際視野。

蔡宗翰於美國喬治城大學取得法律博士學位，並擁有美國執業律師資格。

蔡宗諺現擔任國泰建設董事暨資深副總經理、亦為國泰人壽董事。進入集團後，專注於不動產相關事業領域，擔任國泰建設董事，持續推進多角化經營，跨足「健康管理」及「觀光商旅」，精進多元穩定獲利模式，助益國泰建設穩健轉型為全方位不動產綜合開發商。蔡宗諺畢業於美國舊金山州立大學，取得公共行政碩士學位。

國泰金這次另提名兩位新任獨立董事，郭政弘為台大商學碩士，曾任勤業眾信聯合會計師事務所總裁及董事長；王煒為美國哈佛大學商管所碩士，現任中磊電子董事長暨執行長。

國泰金強調，這次新提名優秀的新一代成員及獨立董事進入董事會，不僅彰顯公司對永續經營的承諾及營運前景的肯定，更將引領集團持續邁向創新、多元、國際化的願景。

國泰金控2024年盈餘每股預計配發3.5元現金股利，優於市場預期，為近三年來最佳。國泰金近年股利發放皆採現金股利形式，顯示穩健財務體質與優異獲利表現。

國泰金控 美國 董事長

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