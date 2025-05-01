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自然人憑證開戶 話題未息

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

包括八大行庫等共計九家銀行陸續暫停以「自然人憑證」做線上開戶驗證，引立委關注，銀行局局長童政彰昨（30）日說，各銀行要提出風險強化措施，或是風險自律方法，例如採取自然人憑證加視訊確認本人「不能用鋸箭法、一刀切」，目標是半年內來做調整。

金管會將朝兩方向檢討，一、找這些銀行開會，了解是否數位存款開戶僅用單一自然人憑證做驗證開戶？二、是否有其他風險自律或風險管控措施，例如自然人憑證再加上其他驗證方式做確認本人，避免各銀行用「鋸箭法」一刀切。

金管會主委彭金隆說，目前尊重各銀行對風險的判斷。但金融監理上，金管會鼓勵業者不能做完全去風險化，因為會影響到很多正常營運活動，例如不讓車子上高速公路、以避免車禍，但卻可能喪失高速公路的運輸功能。童政彰說，數位存款帳戶用自然人憑證做驗證開戶，其實是最安全，銀行情境是詐團詐取民眾自然人憑證做交付，若可以增強風險控管措施，例如增加視訊，強化風控能力，就可以陸續解封。

彭金隆 風險 高速公路

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