「幣想科技」涉詐 金管會查

全台最大加密貨幣連鎖交易所「幣想科技」涉詐，金管會主委彭金隆昨（30）日說，幣想有完成虛擬資產服務商（VASP）登記，案件爆發時，本周一（28日）有派檢查局赴現場檢查，他強調，就算做了登記，還需經審核做核發執照，金管會將會嚴審。

據金管會統計，共21家已完成洗錢防制法遵聲明的VASP業者，向金管會完成登記，其中包括幣想科技，另外還有十家VASP是新進者也申請登記，合計共31家，金管會將在9月底完成審核。

彭金隆說，VASP專法是從寬鬆的聲明制，走向登記制。當初要求承作VASP者需要做洗錢防制的法遵聲明，之後改成登記制，才能做機構管理，機構本身是3月底需要完成登記。

但立委林德福質疑，幣想科技對外廣告說，他是全台唯一金管會授權，他是唯一「授權」嗎？立委黃國昌也說，通過洗錢防制「聲明」到底有甚麼管制效果？這各「聲明」根本毫無成本，VASP拿著聲明，就聲稱自己是合法的。

彭金隆說，幣想是在台灣做了VASP的洗錢防制「聲明」，唯一授權是他自己的廣告，對外廣告不見得是真的，「洗錢防制聲明，不代表所有行為都是合法」，就算幣想完成登記，還需經過審核，9月底才會出爐。

2023年金管會已對完成洗錢防制聲明的四家幣商做檢查，2024年期局也有做裁罰，最高是裁罰150萬元；幣想科技則是28日檢查局就赴現場檢查。

黃國昌更進一步抨擊，幣想負責人施啟能是前任BitAsset總經理，而這家幣商是陸資區塊鏈非法在台設立，其次，幣想科技甚至部分網站還持續交易，這兩大部分金管會有無掌握？彭金隆說，這部分已和檢調會同處理中。

幣想是第二宗幣商涉詐者，第一宗是潤通數位創新（原名是王牌數位創新），而潤通數位創新沒有在3月底前完成登記，換言之，潤通數位創新已無法承做VASP業務。