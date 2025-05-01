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台金聯平價宅 申購降溫
房地產市場一片盤整聲中，近年均掀起熱潮的台灣金聯平價住宅昨（30）日標售，今年共1,730人登記申購86戶平價住宅，申購人數較去年的近4,800人大減超過六成，實際中簽率約4.5％，較去年的1.8％提升，顯示目前房市下行，民眾申購熱度大降溫。高雄地區因剛需弱，銷售率僅55%則最慘澹。
台金聯今年共釋出100戶平價宅，為期33天的銷售活動落幕，昨在律師見證下辦理公開抽籤決定有二人以上登記申購物件成交人，86戶售出的物件中，除九戶僅有一人登記即為成交人外，其餘77戶均有二人以上登記須辦理抽籤決定。
台金聯主管分析，今年登記共1,730人中扣除九戶僅有一人登記，實際中籤率約4.5％；與去年相較，同樣賣出86戶，但有4,794人搶購，為歷年新高紀錄，實際中籤率僅約1.8％。而2023年時亦吸引3,135人登記申購。顯示今年房市景氣確實有影響，首季六都買賣移轉棟數也年減24%。
台金聯董事長宮文萍說，今年申購物件86件，銷售率達86%，今年房市確實較降溫，但平價宅銷售未受景氣太大影響。
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