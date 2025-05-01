CIP 渢妙風場千億融資 到位

哥本哈根基礎建設基金（CIP）投資開發的渢妙一期離岸風場1,030億元專案融資到位，並與中美矽晶（5483）、台灣大哥大、遠傳電信、聯華電子、聯發科技、Google六家企業簽署企業購電協議（CPPA），將進入建設期，力拚2027年併網。

這是經濟部推動區塊開發3-1期，有望如期達陣的第一案。由27家金融機構共同參與，近期完成融資到位，於昨（30）日舉行融資到位典禮，響應政策，臺灣銀行除擔任額度管理銀行外，號召各公股銀行參與，重現八大公股銀行全參與盛況。

CIP昨日在台中舉辦融資到位感恩典禮。台中市副市長黃國榮致詞盛讚渢妙一期高效率，台中市府依電業法在2024年11月15日出具開發同意函，渢妙一個月內達成漁業補償協議，預計今年6月就會拿到施工許可，2027年要完成渢妙一期500千瓩（MW），2029年要完成渢妙二期600MW。

渢妙一期離岸風場3月19日宣布融資到位，完成總金額約1,030億元專案融資，成第三階段區塊開發中首座融資到位的案場。此次融資案獲27家國際與本地銀行參貸，並由荷、丹、英、比等四國之國家出口信貸與台灣國家融資保證中心提供擔保，充分展現歐洲政府與國內外資本市場對CIP的高度信心與對台灣綠能政策支持。

渢妙一期位於台中外海，是CIP繼彰芳暨西島與中能風場後在台灣的第三座離岸風場，渢妙於2022年第三階段區塊開發第一期以第一序位獲配500MW容量，預計2027年完工，全場綠電已透過CPPA完售，包括中美矽晶、台灣大哥大、遠傳電信、聯華電子、聯發科技、Google，成為台灣首座將電力售予多家企業用戶的離岸風場。CIP亞太區合夥人暨渢妙風場董事長Thomas Wibe Poulsen 表示，這不只是一個成功的專案融資案例，更是台灣離岸風電發展邁入全新階段的歷史性時刻。CIP團隊已全力投入風場施工，助攻台灣企業在全球淨零浪潮中鞏固其競爭力。

CIP亞太區域總裁許乃文說，渢妙一期是第三階段區塊開發定錨，驗證能源轉型政策可行性及市場對綠電的明確需求，CIP同步展開渢妙二期風場的開發與售電。