快訊

全球股市慢慢收復失土 謝金河直指制約川普的關鍵是它

川普再轟「中國是全球頭號剝削者」！稱中國貨「多數不需要」

緊張談判畫句點 金融時報：美國與烏克蘭簽署礦產協議

聽新聞
0:00 / 0:00

台幣短天期定存年息衝4% 滙豐三個月期利率最高

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
銀行推出短天期高利台幣定存搶市，業者專案年利率最高喊到4%。聯合報系資料照
銀行推出短天期高利台幣定存搶市，業者專案年利率最高喊到4%。聯合報系資料照

現金為王，近期股市大起大落，不少民眾觀望市場動向，但滿手現金也讓民眾開始找尋讓現金暫時停泊的投資標的，因此不少銀行推出短天期高利台幣定存搶市，除了可靈活因應未來市場變動外，也能幫民眾鎖住短期資金。

如遠東銀（2845）推出4個月期台幣定存年利率達1.67%、永豐銀行推出3個月年利率2%專案、滙豐銀亦推3個月期定存，可享年利率4%的優惠，讓民眾手中閒錢可在短期內產生實質報酬。

銀行業者指出，當市場不穩、投資氛圍保守時，「短期、穩定、彈性、高報酬」的定存商品，是讓現金暫時停泊、穩穩賺利息的好選擇，對於現金短期避風，或是握有大筆資金但仍在觀望市場的高資產族群，是不錯投資工具。

遠東商銀Bankee社群銀行即日起至12月31日止，推出「新台幣4個月期定存專案」，提供新資金1.67%固定年利率，等於存4個月就可享有接近五大銀行平均1年期一般定存固定利率。單筆起存額為1萬元，最高單筆可存300萬元，開單張數無上限，該專案設有承作限額10億元，額滿即關閉。

滙豐銀行即日起至6月30日止，針對高資產客戶推出3個月期新台幣定存，可享年利率4%的優惠，單筆最低承作金額為300萬元，每一客戶上限則為5,000萬元；合格私人銀行及合格卓越理財尊尚客戶，可享3個月期年利率3%的優惠，每一客戶上限為3,000萬元；另外，針對卓越理財客戶，滙豐銀也推出3個月期年利率2.2%、6個月期年利率2%的新台幣定存優惠，最低承作金額為100萬元，活動期限延長到今年6月30日。

永豐銀行表示，去年新台幣100萬元以上定存單數成長逾20%，今年推出「采豐季」新台幣優利定存針對單筆存入100萬元以上者，享3個月年利率2%、六個月年利率1.8%，單一客戶總承作金額上限為1,000萬元，活動至5月31日或額滿提前終止。

星展銀行即日起至6月30日止針對星展豐盛理財客戶及星展豐盛私人客戶推出台幣定存專案，客戶以新資金承作定存，即享3個月期年利率1.65%優惠，首筆最低承作金額為100萬元。

台幣 客戶 理財

延伸閱讀

地方民代勾搭不法集團破壞環境 卓榮泰：一律嚴查嚴辦

蔡易餘：農民不能再等 農業預算應即刻擴編

卓揆：積極推動主權基金 已與央行、國發會、財部啟動專案研議

推主權基金不再保守 卓榮泰：已請國發會、央行提專案

相關新聞

管制措施不變 央行理事盼房市軟著陸

政府打炒房措施加上美國關稅戰引發股災，住商機構統計，四月全台交易量月減百分之廿二點九、年減百分之四十六點一；房仲業者說，...

央行柔性阻升 台幣4天升逾5角

台北股匯市表現兩樣情，台北股市昨收小紅，守住兩萬點關卡，金管會主委彭金隆表示限空令仍將持續；反觀台幣匯率延續暴衝行情，昨...

出口商爆恐慌性拋匯潮…台幣連四升 閃見31字頭

出口商爆恐慌性拋匯潮，加上中央銀行未積極阻升，新台幣匯率昨（30）日盤中闖破32元大關、重返31字頭，終場狂升2.12角...

新台幣匯率煞不住…本月叩關31.5

新台幣匯率近期狂升態勢猶如「煞不住」的失速列車，隨著時序進入5月，大型國銀外匯交易室主管預估，新台幣升值列車恐怕還是「過...

CIP 渢妙風場千億融資 到位

哥本哈根基礎建設基金（CIP）投資開發的渢妙一期離岸風場1,030億元專案融資到位，並與中美矽晶、台灣大哥大、遠傳電信、...

台幣短天期定存年息衝4% 滙豐三個月期利率最高

現金為王，近期股市大起大落，不少民眾觀望市場動向，但滿手現金也讓民眾開始找尋讓現金暫時停泊的投資標的，因此不少銀行推出短...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。