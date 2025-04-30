富邦投信總經理林欣怡辭職 財會行政部副總陳世宗暫代

2022年12月30日甫升任富邦投信總經理的林欣怡30日傳出辭職，富邦金（2881）代子公司富邦投信公告總經理異動。公告指出，公司於4月30日收到總經理辭任書，辭任生效日為5月1日，總經理職務由財會行政部副總經理陳世宗代理，代理日期為5月1日至7月31日，於主管機關核備後生效。代理發言人一職則改由行銷業務處副總經理黃銘煌接任。林欣怡同時也辭任富邦投信董事。

林欣怡是富邦投信歷年第一位女性總經理，自1997年進入基金業界，迄今已逾27年，期間擔任台灣數家大型投信包括統一投信等公司主管，累積豐富的資產管理經驗，熟稔台灣金融與資產管理市場發展。

富邦投信於2025年1月21日獲金管會核准合併日盛投信，並於4月1日正式完成合併日盛投信，資產管理規模維持第五大，卻在此時傳出總經理辭職一事，而接任人選未定，未來由誰接任也讓市場相當關注。