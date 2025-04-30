台幣四天升逾5角！出口商嚇傻、爆恐慌性拋匯潮 匯銀估近日升抵這價位

出口商爆恐慌性拋匯潮，加上中央銀行未積極阻升，新台幣匯率30日盤中闖破32元大關、重返31字頭，終場狂升2.12角，收32.017元，連四升並創近半年新高；眼見新台幣匯率一路狂飆，出口商在月底最後一天瘋狂拋匯，外資也呈淨匯入，央行則是進場買匯維持市場平衡， 匯市交投熱呼呼，締造29.99億美元的成交巨量。

美國財政部匯率報告遲遲未公布，新台幣匯率仍在4月上演暴衝戲碼；匯銀主管說，新台幣匯率從3月底的33.182元，如搭直升機般上漲至32.017元，就快攻破32元整數大關。過去一個月，匯價累計狂升1.165元，升幅高達3.64%。

不只如此，新台幣匯率連四天升值，累計升值5.12角，最快本周將重返31字頭。

匯銀主管說，「新台幣升太快，4月最後一天，出口商全都嚇到、跑出來拋匯停損了」，外資匯入加上出口商拋匯，市場一面倒地賣美元，促使新台幣匯率一路升值，可以說「美元沒有最便宜、只有更便宜」，讓進口商不急著進場買匯，導致新台幣匯率盤中失守32元大關，最高衝至31.942元、最多升值2.87角。

為避免新台幣升速過快，央行幾乎是市場上唯一的美元買家，主要是為了避免匯市交易力道過於傾斜而失序。

匯銀主管也透露，央行雖進場提供美元流動性，但沒有大力阻升的跡象，推測原因有二，一是預期未來美元指數將持續走弱，新台幣匯率很可能持續升值，此時用力買匯只是浪費銀彈；二是美國匯率報告將出爐，此時不宜大力阻升，以免被美國財政部盯上。

匯銀主管估計，新台幣匯率近日將升破32元大關、上看31.8元。

央行統計顯示，美元指數今天上漲0.21%，主要亞幣多數對美元升值，僅日圓匯率貶值0.29%。

台灣主要貿易對手國貨幣韓元今天強升0.8%，新台幣匯率升幅達0.66%、緊追在後，星元與人民幣匯率也分別升值0.09%與0.03%。

根據央行資料，今年以來至4月底為止，美元指數累計貶值8.48%，激勵主要亞幣揚眉吐氣，其中日圓匯率強升9.4%、最為強勢，星元匯率升幅4.09%居次，韓元升幅3.61%，超前新台幣的2.39%，身為關稅戰「震央」的人民幣僅升值0.49%。