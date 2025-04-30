前土銀國手曾學智 將出任板信銀總座

板信銀行（5862）前總經理徐樹人請辭後，總經理由該行資深副總經理曾學智暫代，他去年從土銀退休，今年到板信任職，也是板信董事長謝娟娟在土銀的老部屬。今日董事會則決議曾學智真除，待金管會審查通過後就任。

板信銀行董事會上月同意徐樹人辭任總經理，並由曾學智暫代。曾學智過去是土銀羽球隊國手出身，曾擊敗過歐洲雙打第一，17歲就進土銀，羽球隊退役之後轉任行員，一路從基層歷練，曾任分行經理、總行企金部經理、董事會主秘、副總經理並督導最重要的企金業務，是台灣所有運動國手退役後轉任金融業的最高級別，去年1月從土銀退休，今年便轉戰板信。

事實上，板信銀董事長謝娟娟於去年6月卸任土銀董座，7月正式於板信履新，除了曾學智之外，還找了前土銀董事會主任秘書、債權管理部經理范鳳麟兩位核心幕僚到板信。

徐樹人是在2024年4月上任，先前於紐約梅隆銀行擔任董事總經理及亞太區主管，並曾任職於荷蘭銀行及西德意志銀行。板信銀行2024年稅後純益16.9億元，每股稅後純益（EPS）0.92元，較上年度持平。