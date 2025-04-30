快訊

剴剴案保母認罪 蔣萬安祭重罰：劉姓姊妹各罰60萬元

巨業客運撞死東海女大生二次輾壓 檢起訴過失致死不認殺人

失去信任？川普坦言「普亭可能有點敷衍我」 仍稱俄希望停戰

出口商拋匯助攻 新台幣爆量走升收32.017元

中央社／ 台北30日電
新台幣兌美元今天收盤收32.017元，勁揚2.12角，續創逾5個半月新高。圖／聯合報系資料照
新台幣兌美元今天收盤收32.017元，勁揚2.12角，續創逾5個半月新高。圖／聯合報系資料照

台股狹幅震盪小漲作收，新台幣在月底出口商大力拋匯下，盤中更一度見到31字頭，新台幣兌美元今天收盤收32.017元，勁揚2.12角，續創逾5個半月新高，台北及元太外匯市場總成交金額更爆量到29.99億美元。

台股今天低量狹幅震盪，加權指數高低差約146.58點，終場收在20235.03點，小漲2.4點。三大法人外資及陸資、投信、自營商同步賣超，合計賣超99.94億元。

外匯交易員表示，美元相對走弱，加上外資匯入，鄰近月底出口商也大力拋匯，帶動新台幣大幅走升，最高一度來到31.942元，創下逾5個半月來新高。

新台幣兌美元今天開盤價為32.24元，最高31.942元、最低32.24元，最後收32.017元，大升2.12角，連4升。新台幣今天同步收月線，4月累計升值幅度1.165元，升幅3.64%，月線終結連2黑。

外匯交易員指出，台股站穩2萬點大關，有助於提振市場信心，出口商眼見新台幣走升、紛紛進場拋匯，推升整體成交量能，央行雖有進場調節但並未鎮守特定價位，預料後續還是要觀察外資走勢，還有美國關稅政策而定。

根據央行統計，美元指數走升0.21%，亞洲貨幣升貶互見，韓元大升0.8%，新台幣上揚0.66%，新加坡幣小升0.09%，人民幣升0.03%，越南盾下挫0.08%，日圓貶0.29%。

台股 新台幣

延伸閱讀

關稅戰影響出口！4月財新製造業PMI降至50.4 近3個月最低

台積電收漲6元撐住指數收高2點 台股4月史詩級震盪4千點

從台股大逃殺中突圍！00922攻守兼備…內需+AI成最大亮點

人民幣匯價 站穩7.3

相關新聞

央行理事示警：盼房市軟著陸 若房價突大跌、恐增加金融機構信用風險

中央銀行理事示警，34家本國銀行提報的不動產貸款集中度預估控管目標均緩步向下，房價雖仍上漲但幅度已趨緩。希望房市能夠軟著...

美元兌日圓跌勢暫歇 瑞銀：短線有望反彈至144～146

瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）今日指出，隨著對美國經濟衰退的憂慮緩解，以及市場對「海湖莊園協議」推升日圓的臆測降溫...

聯邦銀刷卡繳稅享免手續費！無息分期 現金回饋三大優惠

5月繳稅季將至，聯邦銀行（2838）宣布自2025年5月1日至6月30日推出「聯邦卡綜所稅全攻略」三大優惠方案，包括免手...

玉山金與數發部合作成立「防詐實驗室」 盼更多業者加入

為強化台灣金融科技的防詐能力，玉山金控與數位發展部合作成立「防詐實驗室」，於30日在創新基地正式掛牌啟用。玉山擔任金融科...

新光金38萬股東快看！股東會紀念品「台灣味帆布袋」曝光

新光金（2888）將於6月23日召開股東常會，而新光金本次股東常會將針對38.8萬名股東發放最具台灣味的「斜背兩用加底帆...

自然人憑證變詐團破口 金管會擬半年內解封

八大行庫陸續暫停以「自然人憑證」做線上開戶驗證，引立委關注，銀行局長童政彰說，各銀行要提出風險強化措施，或是風險自律方法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。