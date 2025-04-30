國泰「步步攻億走」挑戰800億步 5月1日起為公益健康前行

為協助保戶實踐健康生活，邁向有品質的健康狀態，國泰人壽持續推出多元運動與健康促進活動。其中，今年邁向第4屆，結合線上揪團活動及公益計畫的年度公益盛事「國泰步步攻億走」，將於5月1日開走，只要參與者累積總步數達到800億步的目標，國泰人壽將投入800萬元基金於永續公益計畫。

本次除國泰金控（2882）與旗下子公司共同響應外，更首度攜手近50家國泰人壽團險企業共同參與，預計號召萬名企業員工加入，亦歡迎5月17日參加「國泰金控健康走」的民眾，一起累積步數做公益，讓走路不只是為健康有利的行動，也能更有影響力。

國泰「步步攻億走」集眾人之力，達到健康促進及永續公益的目的，今年首次將捐助項目延伸至海洋生態保育。首波永續公益計畫，將由國泰人壽與中華鯨豚協會 合作，展開為期三年的「北台灣海龜覓食棲地調查」。國泰人壽觀察，過往參與離岸風電開發時，除積極維護開發環境周圍的海洋生態外，更發現海龜生存狀況反應海洋汙染、過度捕撈、氣候變遷等環境議題，加上台灣現有研究多聚焦於產卵區，對覓食區認識有限。因此，今年接洽海龜保育計畫，希望透過為海龜安裝衛星發報器、建立海龜活動地圖，協助政策單位能更準確擬定保育策略，守護海洋生物棲息家園。

國泰人壽「步步攻億走」自2022年起舉辦，累計近66萬人參加，並走出超過1,600億步的成績，共捐出近2,000萬元的基金，支持的公益項目包括：新北貢寮地方創生計劃、澎湖花嶼國小、屏東瑪家鄉部落、屏東香草園，以及花東地區多所國小足球隊，為偏鄉發展、生物多樣性、環境綠能、偏鄉教育注入能量。這場走路活動，不僅讓參與者走出健康的一步，更讓每一步都成為推動改變的力量。

國泰第四屆「步步攻億走」線上健走活動將於5月1日起至6月30日止，活動期間內民眾只要下載國泰人壽App、加入「FitBack健康吧」健康計劃，綁定App或穿戴式裝置並上傳步數紀錄，即可輕鬆參加活動，還可揪團2~5人組隊參加任務，團隊步數達到120萬就有機會抽Apple Watch SE及國泰小樹點(生活)1,000點。若已報名參加5月17日國泰金控健康走的民眾，也別忘記打開國泰人壽App「FitBack健康吧」，不僅可參加「步步攻億走」累積步數做公益，還可累積1,000任務值。

國泰金控攜手旗下子公司不僅關注國人身心、社會與財務健康，著重事前預防與保障理念，結合商品、平台、服務與真人關懷，打造有效、可持續發展的健康促進方案；今年上半年即展開一系列健康促進活動，4月由跟隨大甲媽祖繞境活動一起挑戰「9天步行任務」開啟序幕，5月17日更由台北敦煌碼頭登場的「2025國泰金控健康走」接棒，主打全齡共走、全家參與，期盼與大眾、客戶、員工一起積極走出健康未來，共創更好。