央行理事示警：盼房市軟著陸 若房價突大跌、恐增加金融機構信用風險

中央銀行理事示警，34家本國銀行提報的不動產貸款集中度預估控管目標均緩步向下，房價雖仍上漲但幅度已趨緩。希望房市能夠軟著陸，如果房價突然大幅下跌，鑑於銀行不動產放款集中度仍高，恐將增加金融機構的信用風險。

央行30日公布第1季理監事會貨幣政策議事錄摘要，全體理事經考量國內外各項因素後，均贊同維持政策利率不變與現行選擇性信用管制措施。

有理事在會中提到，過去四年建商累計大量戶預售屋，且在去年、今年或未來幾年將陸續交屋，致新增預售屋貸款需求增加。雖不動產貸款集中度及銀行自主控管不動產貸款總量等下降中，惟調整過程恐需要較長時間。目前民眾的房貸資金需求仍高，惟銀行可提供的房貸資金受限，且房貸利率亦處於較高水準，未來應特別注意購屋貸款資金供需差距是否過大等問題。

另外，有位理事表示，購屋貸款利率上升，另有一重要涵義是貸款利率差別化的現象，亦即多戶貸款的利率高於1屋貸款的利率，此進一步反映信用資源在不動產間的配置狀況，且信用資源本應優先提供給有自住需求的民眾。其次，房市交易量縮，必將減少房屋修繕及家庭支出，也可能限縮營建工程的投資，均影響民間消費及投資支出，未來應密切關注房市量價衝擊對實質經濟活動之影響。

數位理事同時指出，央行第七波選擇性信用管制措施在遏止炒房、房地產市場降溫、不動產貸款集中度下降等成效已顯現，故贊同維持管制措施不變，未來宜持續觀察。

在今年首季理監事會議上，數位理事對國內外不確定性因素及其影響表達看法。其中，有位理事表示，台灣經濟未來面臨的外部風險大於內部風險，外部風險主要來自於川普總統政策的不確定性。若國際原物料等價格上漲，加上美國關稅調高，台灣相關商品價格恐隨之上漲而推升國內通膨。國內經濟部分，儘管當前資通訊產品出口尚屬樂觀，但近期DeepSeek事件、未來AI伺服器布建的成長率將變緩等，可能影響我國經濟成長，資本市場表現似已反映此一隱憂。

此外，台積電（2330）赴美投資若帶動台灣相關供應鏈廠商前往，則短期內國內投資動能將遭受排擠且致資金供需水位改變。另宜留意中國經濟金融之發展，如房市泡沫破裂，造成內需持續疲弱、地方政府高債務問題。

另位理事認為，當前不確定性因素，似乎朝壞的方向發展。例如，美國通膨上漲的機率可能高於下跌的機率，景氣弱化的機率亦可能大於改善的機率；至於國內方面，公共事業費率調漲，加上近年來薪資每年調漲，推升企業經營成本，為影響國內通膨走勢的主要不確定性因素。

有位理事指出，台灣長期處於低利率、資金充沛的環境，一方面會外溢至房地產市場，造成房價持續上漲；另一方面，在通膨率升高時，會讓實質利率呈現負值。目前國內通膨率雖趨緩，惟公用事業費率調漲、當前外食及房租類CPI年增率預期持續上升，恐進一步引發民眾通膨預期上升。而美國關稅政策是否會引發美國及全球經濟衰退及通膨，尚待觀察，故維持政策利率不變是目前最合理的選擇。但在國內通膨持續性仍高下，若緊縮力道再加大一些，亦樂觀其成；維持政策利率不變，恐導致我國通膨率維持在2%以上的情況再持續一段期間。

有理事指出，今年1至2月平均CPI及核心CPI年增率均呈緩步下降，但每月至少購買1次、17項重要民生物資CPI年增率仍呈上升趨勢，尤其是外食費及房租上漲動能仍在，且未來將面臨公用事業費率調漲等不確定性因素，當前仍有通膨壓力。故由勞動市場及未來通膨走勢觀之，此時不宜降息，但亦無立即升息的急迫性，且宜持續密切注意房租及食物類價格等民眾感受最深之物價上漲壓力。