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金融共創Demo Day登場 16家金融機構聚焦AI應用、防詐

聯合報／ 記者林莉／台北即時報導
2025年金融共創Demo Day登場 16家金融機構聚焦AI應用、防詐。圖／FinTechSpace金融科技創新園區提供
2025年金融共創Demo Day登場 16家金融機構聚焦AI應用、防詐。圖／FinTechSpace金融科技創新園區提供

FinTechSpace金融科技創新園區今日舉辦「2025金融共創Demo Day」，共集結25家新創與科技業者、16家金融機構，展示支付、智能理財、資安、法遵等多元應用，並預告即將啟動的「2025數位沙盒金融PoC實證徵選」。

金融總會副秘書長黃錫和致詞表示，Demo Day匯聚台灣與國際的創新力量，未來將推動園區2.0，協助新創加速商業落地，提升國際競爭力；金管會創新處副處長施宜君則指出，Demo Day是驗證創新應用和促進合作的關鍵平台，不僅展示成果，更是推動商業落地的契機。

此次Demo Day涵蓋生成式AI、金融助理、防詐科技、虛擬資產、智慧投資、跨境金融等多個創新領域，邀請新創與金融業者共同打造解決方案，推動產業應用驗證（PoC）。來自中信金、國泰金、凱基金、富邦金、台新金、新光金、永豐、玉山、華銀等16家金融機構，涵蓋銀行、保險、證券三大業別，積極參與並協作開發創新技術。

園區同步安排線上線下媒合機制，預計5月展開一對一媒合會議，促進金融機構、創投與新創團隊對接合作，並持續追蹤合作進展，推動新創技術的市場應用與商業化效益。

「園區2.0」計畫，將與創投公會、證交所等單位合作，為不同發展階段的新創提供資本、資源與輔導支援，協助新創突破募資與市場拓展的挑戰，培育具國際競爭力的金融科技企業。

「2025數位沙盒PoC實證徵選」將於下半年啟動，總獎金達200萬元，專注於智慧營運優化、數據決策及詐欺防治等關鍵應用領域。金融機構、科技業者及跨界團隊可提交創新解決方案，共同推動台灣金融科技未來的實現。

FinTechSpace金融科技創新園區今日舉辦「2025金融共創Demo Day」金融總會副祕書長黃錫致詞。圖／FinTechSpace金融科技創新園區提供
FinTechSpace金融科技創新園區今日舉辦「2025金融共創Demo Day」金融總會副祕書長黃錫致詞。圖／FinTechSpace金融科技創新園區提供

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