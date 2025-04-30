統一超 icash Pay 宣布5月1日開通「韓國跨境支付」功能
統一超（2912）愛金卡旗下服務icash Pay宣布於5月1日攜手財金公司開通「韓國跨境支付」功能，為全台首家透過TWQR前往韓國支付的電子支付業者。
愛金卡表示，用戶僅需要帶一支手機，無需兌換韓元現金，即可在韓國三大超商CU、7-ELEVEN、GS25、連鎖超市emart、現代、新世界免稅店以及連鎖咖啡廳Ediya Coffee或是人氣文創品牌Wiggle Wiggle等26萬家實體通路使用icash Pay進行支付，免1.5%海外交易手續費，打造遊韓國必備支付神器，提供用戶更便利的支付體驗。
赴韓旅遊人次逐年增加，瞄準龐大的旅遊商機，icash Pay開通韓國TWQR掃碼購物服務後，透過icash Pay帳戶餘額或是連結銀行帳戶付款就能進行韓國跨境交易，目前icash Pay可支援連結中國信託銀行、台新銀行、國泰世華銀行、第一銀行及中華郵政等18家銀行帳戶付款，還免收1.5％海外交易手續費，消費時將直接顯示台幣金額，並即時帳戶扣款。
此外，為歡慶服務新上線，icash Pay祭出「韓國購物最好Pay，最高回饋30%」活動，自5月1日至7月31日，於韓國標示TWQR店家，使用icash Pay出示條碼付款，不限金額享筆筆20%OPENPOINT點數回饋；搭配三大指定銀行再加碼，連結元大銀行、第一銀行、台中銀行存款帳戶直扣付款，加碼贈10%OPENPOINT，合計高達30%點數回饋，可再搭配新戶當月不限金額消費加贈50點，1點可折抵1元，讓點數直接折抵旅費，省錢超有感。
自5月1日至5月31日，同慶推出「TWQR掃碼用icash Pay，筆筆回饋20％」活動，活動期間民眾可以在全台標示TWQR店家，像是夜市、小吃、手搖飲店等超過44萬家通路使用icash Pay掃描QR Code付款，即享有20％OPENPOINT點數回饋，每戶最高回饋上限80點，活動總上限40萬點。
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