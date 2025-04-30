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簽署破百萬份啦！證交所推動創新板新版風險預告書有成

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導

創新板新版風險預告書新增簽署份數已破百萬份，臺灣證券交易所表示，隨著創新板制度逐步深化改革，市場活躍度顯著提升，為投資人帶來更多投資機會，並顯示出強勁的增長潛力。

為鼓勵更多投資人參與臺灣創新板，並進一步活絡創新板的市場量能，證交所自今年1月6日起全面取消創新板合格投資人限制，並推出新版風險預告書，投資人僅簽署創新板風險預告書，即能交易創新板股票，為創新板的發展注入新動能。

創新板股票持續吸引市場關注，20家創新板掛牌公司中，已有13家公司成功實現獲利，並且營收增長顯著，這些企業展現出強勁的營運能力，打破創新企業未獲利的既定印象，為投資者提供具潛力的投資機會。

今年第1季，創新板的日均成交量與日均成交金額顯示出顯著的增長，日均成交量由2024年第4季的1,784千股增長至3,152千股，增幅達76.74%，而日均成交金額則由1.64億元增長至3.26億元，增幅達98.65%，反映出市場對創新板股票的投資氣氛逐漸轉佳，交易情形較為熱絡。

新版風預告書簽署份數突破百萬，再加計原版風險預告書既有31萬份，已達131萬份，展現資本市場對創新板的重視和關注。創新板不僅成為創新企業的募資管道，也為投資者提供了具成長潛力的投資機會，臺灣證券交易所將持續為更多的創新企業和投資者建立連結橋梁。

創新板

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