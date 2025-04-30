美元兌日圓跌勢暫歇 瑞銀：短線有望反彈至144～146
瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）今日指出，隨著對美國經濟衰退的憂慮緩解，以及市場對「海湖莊園協議」推升日圓的臆測降溫，美元兌日圓短期內有望反彈至144至146區間。
瑞銀下調美元兌日圓中期預測，將2025年6月、9月、12月和2026年3月預估值分別由原本的148、148、145、142下修至144、142、140與138。美元兌日圓自4月初美國宣布全面對等關稅以來，由150快速下跌至140，目前在142至143附近盤整，跌幅與速度均快於預期。
瑞銀指出，此波跌勢主因包括市場對美國經濟衰退與聯準會降息的預期升高，川普政策反覆導致市場對美元信心下滑，以及市場臆測美日可能達成類似1985年廣場協議的「海湖莊園協議」，進而推升日圓需求。
展望後市，瑞銀表示，若美國與其他貿易夥伴持續達成協議，貿易緊張情勢可望緩解，將有助市場信心回穩。加上日圓淨多頭部位偏高，若避險需求回落及「海湖莊園協議」傳言降溫，美元兌日圓短線有望反彈。
瑞銀預期美元兌日圓中長期走貶，因此建議投資人可於匯價反彈至144至146區間時減少美元曝險，為未來12個月匯率下探138預作布局。該行認為，在經濟放緩與降息環境下，美元長線偏弱，重返150水準的機率不高，短線阻力落在147，支撐位則為140。
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