富邦美術館一周年館慶！台灣首次露天藝博誕生 扶植青年原創藝術家

富邦美術館將於5月4日迎來開館一周年,5月3日至4日特別在富邦A25園區舉辦台灣首次露天藝術博覽會——「Light & Love Art Fair」,為周年館慶活動華麗揭幕!

此次藝博以「光與愛」為核心概念,秉持扶植台灣青年原創藝術家的精神,精選28位具潛力的本土藝術家與品牌齊聚一堂。作品涵蓋陶瓷、插畫、塗鴉、羊毛氈、織品、刺繡、木雕等多元媒材,風格橫跨奇幻童話、大自然意象與情感內觀三大面向,展現創意與感動並存的藝術能量。活動免費入場,邀請民眾周末前來逛展,親身體驗一場與藝術、與「光與愛」的心靈邂逅。

療癒系陶藝作品 創造生活新趣味

此次藝博會雲集多位具獨特創作理念的年輕陶瓷藝術家,以細膩手感與療癒造型注入生活美學。其中隅生心工透過造型特別的人體陶瓷杯,探尋人性本真與自然之美,雙手揉塑之間傳遞出溫暖與治癒力;非人製陶 NONHUMAN MONSTER則以土為語言,創作出擁有有趣的靈魂、帶著毛茸質感的可愛怪獸,讓人會心一笑;泥睡芽的陶瓷杯更以趣味十足的把手吸睛登場,從美式熱狗、香菇到冰淇淋,顛覆你對「杯子」的想像。

多元風格共演 插畫與塗鴉亮點搶先看

插畫與塗鴉作品同樣精彩可期!ChiuRoad Studio帶來探索內在情感的作品,運用腦體、肥墜肉體與四散髮絲等強烈象徵,描繪人們情緒起伏與形變過程,直觸心靈最深處;塗鴉部分則由網路人氣高漲的大腸王領銜,帶來廣為人知的「大腸王寶寶」——線條極簡、擁有QQ瀏海的寶寶臉,在台北街頭早已悄然占據視角,形成獨特的城市文化符號。

細膩工藝中的在地情感 羊毛氈與木雕中的記憶風景

藝術不只在畫布上,也藏在材質與手感中。包.手作羊毛氈運用自創工藝技法,將羊毛氈化為栩栩如生的台灣美食,細緻呈現記憶中熟悉的家鄉味;古的木Guwood則以木為紙、刀為筆,從山林自然中汲取靈感,在雕刻老木的過程中,刻畫出屬於每件作品的一段溫柔記憶。這不只是工藝,更是生活與土地之間深刻的對話。

把莫內畫在指尖上 油畫美甲現場體驗

藝術還可以很時尚!現場特設COMMA NAIL油畫視覺美甲體驗區,將印象派大師莫內的經典畫作微縮至你的指尖,打造獨一無二的指甲畫布。限量開放兩指體驗,讓民眾不只能看展,更能「穿戴」藝術,將美感帶進日常生活的每一寸細節。

n 「Light & Love Art Fair」活動資訊

活動名稱:「Light & Love Art Fair」

活動日期:2025年5月3日至4日

活動時間:11:00-18:00

活動地點:富邦A25園區(台北市信義區松高路77-79號)

活動費用:免費入場

n 富邦美術館展覽資訊

展覽名稱:「路易絲.布爾喬亞:剛從地獄回來,順便說一句,太精采了」(Louise Bourgeois: I Have been to hell and back. And let me tell you, it was wonderful.)

展覽期間:2025年3月15日至6月30日(周二休館)

展覽時間:11:00-18:00(17:30停止售票入場)

展覽地點:富邦美術館(台北市信義區松高路79號)

票價:全票300元、愛心票150元、12年國教票暨教師票100元

購票請洽:富邦美術館官網(https://www.fubonartmuseum.org)

富邦美術館社群:FB、IG

主辦單位:富邦美術館、森美術館(東京)

贊助單位:富邦人壽

協辦單位:文化部

特別協助:伊斯頓基金會