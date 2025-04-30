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康和捐舊衣134箱助伊甸 減低新衣消費與資源消耗量

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
康和證券連續第四年發起「康和做公益，齊讓愛延續」活動，總共募集到134箱共7,059件舊衣物予伊甸基金會，打破往年紀錄，由康和證券董事長鄭大宇（前排右四）帶領志工們代表捐贈，伊甸基金會舊衣回收專案專員賴朝乾（中）代表接受。(康和證券/提供)
康和證券連續第四年發起「康和做公益，齊讓愛延續」活動，總共募集到134箱共7,059件舊衣物予伊甸基金會，打破往年紀錄，由康和證券董事長鄭大宇（前排右四）帶領志工們代表捐贈，伊甸基金會舊衣回收專案專員賴朝乾（中）代表接受。(康和證券/提供)

康和證券（6016）連續第四年發起「康和做公益，齊讓愛延續」活動，號召全台灣16家分公司與子公司康和期貨、康和保代、康和投顧等一起投入捐舊衣活動，獲致熱烈迴響。並動員各部門與分、子公司同仁44位擔任志工，總共募集到134箱共7,059件衣物，打破往年紀錄，鄭大宇董事長個人也響應捐出百餘件舊衣，更有同仁一次捐出343件衣物勇奪第一，所有舊衣全數捐給伊甸社會福利基金會，落實環境永續社會責任。

鄭大宇表示，快時尚興起，平價衣物被大量購買，全球每年生產約1,000億件服裝，但也很快被淘汰，其中有820億件最終被丟棄，成為地球龐大的負擔與傷害。所以透過舊衣的再利用、回收、再製新原料，可以減低新衣消費與資源消耗量，同時可保護環境與幫助弱勢家庭團體。

根據環境部統計，台灣人一年丟棄衣服近8.2萬公噸，以每公斤3.2件換算，平均每分鐘就有500件衣服被丟棄，其中五成多變二手衣、一成多降級做抹布或填充料使用、3成多是當垃圾進到焚化爐燃燒銷毀。

在衣物製作部分，生產一公斤的棉花耗費10,000升水，且生產過程因使用大量農藥汙染土壤，染色過程更使廢水內含有大量有毒物質，這些廢水流入海洋，在長年積累下對海洋生態造成威脅。同時被丟棄的衣物，90% 服飾是聚酯纖維合成材質製成，在陽光曝曬及河水沖刷下，持續釋放微塑膠到環境中，在土壤中也不易分解，對環境造成傷害。

伊甸基金會自2000年開始辦理舊衣回收專案，聘用身心障礙朋友提升其工作技能，將二手衣物整理分類包裝等，透過愛伊屋義賣區，將義賣所得作為服務經費，支持弱勢與幫助更多身心障礙者及其家庭。此外與越南合作，每年會裝箱成兩個貨櫃的量送至越南捐贈該國弱勢家庭，或是與國內教會合作，捐贈給台灣偏遠地區的弱勢或身障家庭。

舊衣回收是環境保護和社會責任的實踐，康和證券在公益面向遍及各族群照護關懷，如：1919單車環台公益勸募、捐贈食物箱救助偏鄉弱勢家庭、捐贈醫療巡迴車守護偏鄉健康、贊助稻江青棒隊讓棒球扎根校園、支持國球、捐贈蘭智基金會籌建田心歡喜家園、捐贈銘傳大學獎助學金、愛心捐血等，以公益活動帶領員工，用行動實踐企業社會責任。

弱勢家庭

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