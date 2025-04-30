快訊

王世堅：陳亭妃受的委屈 是掛在胸前的勳章

川普政府爆動用郵局抓移民！神秘單位曝光 幫調包裹照、查IP帳戶

整理包／準備好了嗎？白沙屯媽祖「粉紅超跑」明登轎 日程、禁忌一文掌握

聽新聞
0:00 / 0:00

聯邦銀刷卡繳稅享免手續費！無息分期 現金回饋三大優惠

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
聯邦銀行宣布推出刷卡繳稅享免手續費、無息分期與現金回饋等三大優惠。聯邦銀行／提供
聯邦銀行宣布推出刷卡繳稅享免手續費、無息分期與現金回饋等三大優惠。聯邦銀行／提供

5月繳稅季將至，聯邦銀行（2838）宣布自2025年5月1日至6月30日推出「聯邦卡綜所稅全攻略」三大優惠方案，包括免手續費、分期0利率與稅款回饋。其中，聯邦銀行今年重磅推出的「一付次清享消費加碼1%+繳稅回饋0.5%」雙重加碼回饋方案，讓卡友除了繳稅本身的優惠外，繳稅後的7月至8月仍持續享有一般消費加碼回饋，讓卡友繳稅前、繳稅後都有好康。

聯邦卡一次付清綜所稅享有多重回饋。首先，聯邦卡友5至6月刷卡繳納綜所稅，不分卡別、不限金額一次付清，即可享7至8月一般消費加碼1%回饋，每戶最高可得2,000元刷卡金，限量登錄1.5萬名。

對於想賺取回饋稅款的卡友，活動期間還有兩種加碼優惠可以搭配疊加，除了指定卡別「聯邦吉鶴卡登錄享稅款0.2%」，回饋無上限，也可以「新開立New New Bank數位帳戶享稅款0.3%」，每戶回饋上限5,000元，限量前1萬名。卡友在5至6月刷聯邦卡繳綜所稅，不僅可拿到稅款最高0.5%回饋，7至8月還能再享一般消費加碼1%回饋，一系列的繳稅優惠，讓繳稅也能精打細算，回饋滿滿。

若希望更靈活的安排繳稅資金，聯邦卡也提供多種分期0利率方案，協助卡友減輕一次性繳稅帶來的財務壓力，活動期間使用聯邦卡單筆繳稅滿6,000元，即可於官網登錄選擇期數，享3期或6期0利率；若單筆繳稅金額滿60,000元，則可升級享有12期0利率優惠，無須額外負擔利息或手續費，幫卡友延展現金流，能更靈活地安排日常開銷與投資配置。

針對財富管理桂冠等級(含)以上客戶，聯邦銀行也推出專屬尊榮禮遇，活動期間內刷聯邦卡單筆繳稅金額滿20萬元，不限卡別，即可享有繳稅金額0.2%回饋，每戶最高回饋3萬元，讓卡友在報稅旺季也能輕鬆理財。

消費 稅款 綜所稅

延伸閱讀

加國大選／喊加拿大優先「像迷你川普」 保守黨魁輸掉自己席次

川普100天／CBS：效率部喊削減開支 聯邦花費卻增加2200億

德國聯邦檢察官起訴選項黨前華裔助理

買匯拋匯力道放大…新台幣匯率升值2.36角 32.229元作收

相關新聞

新光金38萬股東快看！股東會紀念品「台灣味帆布袋」曝光

新光金（2888）將於6月23日召開股東常會，而新光金本次股東常會將針對38.8萬名股東發放最具台灣味的「斜背兩用加底帆...

美元兌日圓跌勢暫歇 瑞銀：短線有望反彈至144～146

瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）今日指出，隨著對美國經濟衰退的憂慮緩解，以及市場對「海湖莊園協議」推升日圓的臆測降溫...

聯邦銀刷卡繳稅享免手續費！無息分期 現金回饋三大優惠

5月繳稅季將至，聯邦銀行（2838）宣布自2025年5月1日至6月30日推出「聯邦卡綜所稅全攻略」三大優惠方案，包括免手...

玉山金與數發部合作成立「防詐實驗室」 盼更多業者加入

為強化台灣金融科技的防詐能力，玉山金控與數位發展部合作成立「防詐實驗室」，於30日在創新基地正式掛牌啟用。玉山擔任金融科...

自然人憑證變詐團破口 金管會擬半年內解封

八大行庫陸續暫停以「自然人憑證」做線上開戶驗證，引立委關注，銀行局長童政彰說，各銀行要提出風險強化措施，或是風險自律方法...

銀行阻詐停辦自然人憑證開戶 銀行局：不宜全面拒收

銀行的數位存款帳戶已成為警示帳戶增加的重要源頭，其中大型公股行庫為了避免用自然人憑證開數位存款帳戶，成為詐團擴增人頭戶的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。