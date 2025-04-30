聯邦銀刷卡繳稅享免手續費！無息分期 現金回饋三大優惠

5月繳稅季將至，聯邦銀行（2838）宣布自2025年5月1日至6月30日推出「聯邦卡綜所稅全攻略」三大優惠方案，包括免手續費、分期0利率與稅款回饋。其中，聯邦銀行今年重磅推出的「一付次清享消費加碼1%+繳稅回饋0.5%」雙重加碼回饋方案，讓卡友除了繳稅本身的優惠外，繳稅後的7月至8月仍持續享有一般消費加碼回饋，讓卡友繳稅前、繳稅後都有好康。

聯邦卡一次付清綜所稅享有多重回饋。首先，聯邦卡友5至6月刷卡繳納綜所稅，不分卡別、不限金額一次付清，即可享7至8月一般消費加碼1%回饋，每戶最高可得2,000元刷卡金，限量登錄1.5萬名。

對於想賺取回饋稅款的卡友，活動期間還有兩種加碼優惠可以搭配疊加，除了指定卡別「聯邦吉鶴卡登錄享稅款0.2%」，回饋無上限，也可以「新開立New New Bank數位帳戶享稅款0.3%」，每戶回饋上限5,000元，限量前1萬名。卡友在5至6月刷聯邦卡繳綜所稅，不僅可拿到稅款最高0.5%回饋，7至8月還能再享一般消費加碼1%回饋，一系列的繳稅優惠，讓繳稅也能精打細算，回饋滿滿。

若希望更靈活的安排繳稅資金，聯邦卡也提供多種分期0利率方案，協助卡友減輕一次性繳稅帶來的財務壓力，活動期間使用聯邦卡單筆繳稅滿6,000元，即可於官網登錄選擇期數，享3期或6期0利率；若單筆繳稅金額滿60,000元，則可升級享有12期0利率優惠，無須額外負擔利息或手續費，幫卡友延展現金流，能更靈活地安排日常開銷與投資配置。

針對財富管理桂冠等級(含)以上客戶，聯邦銀行也推出專屬尊榮禮遇，活動期間內刷聯邦卡單筆繳稅金額滿20萬元，不限卡別，即可享有繳稅金額0.2%回饋，每戶最高回饋3萬元，讓卡友在報稅旺季也能輕鬆理財。