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新光金38萬股東快看！股東會紀念品「台灣味帆布袋」曝光

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
新光金本次股東常會紀念品為「斜背兩用加底帆布袋」。新光金／提供
新光金本次股東常會紀念品為「斜背兩用加底帆布袋」。新光金／提供

新光金（2888）將於6月23日召開股東常會，而新光金本次股東常會將針對38.8萬名股東發放最具台灣味的「斜背兩用加底帆布袋」。

新光金今年股東會訂在6月23日，4月25日至6月23日停止過戶，而新光金本次股東常會紀念品為「斜背兩用加底帆布袋」，但持股未滿1000股的股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，公司將不予發放紀念品。

新光金此次送出的帆布袋以環保為訴求，正面以九宮格圖樣方式呈現，結合台灣在地特色及美食。中心點以新光保護傘圍繞著有：站前新光摩天大樓、珍珠奶茶、 文青茄芷袋、阿里山小火車、東北角女王頭、芒果冰及俏皮可愛的新光嘻瓜與小玉，為最具台灣味的手提袋。

新光金本次股東會將於6月23日上午9點召開，開會地點為台北市南京東路5段125號2樓。若股東以電子方式行使表決權，行使期間則為5月24日至6月20日止。

新光金本次股東常會紀念品為「斜背兩用加底帆布袋」。新光金／提供
新光金本次股東常會紀念品為「斜背兩用加底帆布袋」。新光金／提供

新光金 股東會

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