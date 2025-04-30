4月境外基金平均下跌1.48% 這類基金漲幅4.16%最耀眼

美國總統川普驚天動地的對等關稅政策打亂市場節奏，一度引發股債齊跌，然隨川普軟化強硬的關稅立場，市場情緒也逐漸修復，惟股市表現分歧，債市也仍普遍下跌，4月以來台灣金管會證期局核備的966檔境外基金(股、債均含)平均下跌1.48%，其中，683檔股票型基金平均下跌1.46%，265檔債券型基金平均下跌1.55%。黃金基金成最佳避風港，近月上漲4.16%，表現居冠。

川普4月初宣布讓全體市場大感意外的對等關稅措施，一度引發股市普跌，不過，隨後川普在關稅的立場逐漸軟化，帶動市場出現反彈，惟就美股基金、美國中小型股基金看，近月仍分別下跌2.97%、5.53%，而中國大陸面對最高的川普關稅，拖累大中華基金下跌6.75%，表現最差；然而，受川普關稅影響較小的拉美、東歐等市場表現強勁，日本、印度也在本身具有強大內需市場且貿易談判有明顯進展下走升，分別上漲1.25%、0.29%。

富蘭克林黃金基金經理人史蒂芬‧蘭德(Steve Land)指出，由於黃金、金礦股與更廣泛的股市的相關性較低，故能在多元化投資組合中發揮重要作用，特別是在不確定性增加的時期。黃金作為一種不受任何政府或金融體系束縛的資產，市場對其興趣似乎越來越大，就金礦股看，儘管當前金礦業面臨原材料成本上升、勞動力短缺帶來的壓力，但其中許多壓力已在短期內看到緩解，而金價上漲還有助於抵消這些成本壓力，再加上目前金礦股估值仍低於過去五年平均，有望帶動估值修復行情，對金礦股前景保持樂觀。

富蘭克林坦伯頓日本基金經理人邱正松指出，日本受到美國對等關稅影響的大多數產品都是面臨溫和價格競爭的資本設備，加以日本已積極與美方進行談判，故最終關稅的衝擊應相對有限，而日本民眾對於收入環境改善的預期也有助支持日本民間消費動能，預計日本經濟在中期內將呈現逐步復甦趨勢。