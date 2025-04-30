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自然人憑證變詐團破口 金管會擬半年內解封

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

八大行庫陸續暫停以「自然人憑證」做線上開戶驗證，引立委關注，銀行局長童政彰說，各銀行要提出風險強化措施，或是風險自律方法，例如採取自然人憑證加視訊確認本人「不能用鋸箭法、一刀切」，目標是半年內來做調整。

以「自然人憑證」線上開數位存款帳戶，遭詐團冒用，使八大行庫及永豐銀都陸續暫停以自然人憑證做驗證開戶。

立委賴惠員說，自然人憑證驗證開戶變成警示戶，銀行暫停使用，這是治標不治本。

金管會主委彭金隆說，這是遇到問題解決問題的方法。目前尊重各銀行對風險的判斷。

但金融監理上，我們常鼓勵業者不能做完全去風險化，因為會影響到很多正常營運活動，就例如不讓車子上高速公路、以避免車禍，但卻可能喪失高速公路的運輸功能。

各銀行要去思考執行自然人憑證做驗證開戶的過程中，有那些東西是無法管控點？把這些人做阻擋，金管會將針對這些問題會請業者思考，如何可以衡平？

童政彰說，數一用自然人憑證是最安全，銀行情境是詐團詐取民眾自然人憑證做交付，若可以增強風險控管措施，例如增加視訊，強化風控能力，就可以陸續解封。

但因為視訊涉及銀行系統整合問題，我們會找銀行來開會，往半年期間目標來走。

自然人憑證 視訊 金管會

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