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銀行阻詐停辦自然人憑證開戶 銀行局：不宜全面拒收

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
銀行阻詐停辦自然人憑證開戶 銀行局長童政彰指出，應以其他風管措施改善，不宜全面拒收。本報資料照片
銀行阻詐停辦自然人憑證開戶 銀行局長童政彰指出，應以其他風管措施改善，不宜全面拒收。本報資料照片

銀行的數位存款帳戶已成為警示帳戶增加的重要源頭，其中大型公股行庫為了避免用自然人憑證開數位存款帳戶，成為詐團擴增人頭戶的來源，因此包括華銀、一銀、合庫、兆豐、彰銀等大型行庫已陸續暫停用自然人憑證開戶，不過對此銀行局長童政彰今日指出，希望行庫能用其他風險管理方式來因應，不宜直接用「拒收」的方式來處理。

有些民營銀行，如國泰世華銀等因應方式，是以自然人憑證再輔以視訊的認證來辦理，對此童政彰指出，倘若輔以視訊，因為能看到人臉，已等同臨櫃辦理的效果；不過童政彰也了解，不少行庫限於本身的資訊設備容量有限，無法全面輔以視訊，但由於很多民眾，包括小額營業人，都有開立數位存款帳戶的需求，因此希望仍能從其他風管方式續行自然人憑證開申請數存帳戶的作法。

自然人憑證 華銀 視訊

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