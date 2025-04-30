應對關稅風險 股債多元布局有幫助

川普關稅政策一度引發股債齊跌，總計4月以來，至29日，台灣金管會證期局核備的966檔境外基金(股、債均含)平均下跌1.48%，其中，683檔股票型基金平均下跌1.46%，265檔債券型基金平均下跌1.55%。

富蘭克林證券投顧表示，川受到美國川普團隊對關稅立場緩和的消息面激勵，全球風險性資產近週強勁反彈，由於關稅談判仍在進行中、不確定性猶存，投資人仍不可掉以輕心，接下來市場將聚焦於亞馬遜、蘋果、微軟、Meta等科技巨頭財報與財測，根據FactSet統計，史坦普500大企業第1季獲利預估將成長10.1%，展現美國企業獲利的韌性，著眼美股本波反彈已站回月線及收復波段跌幅的0.382幅度，留意反彈能否成功站穩季線及收復0.5失土(5,563~5,636點)，可作為強弱勢反彈的觀察指標。值此最壞情況可能已過但不確定性猶存的波動環境，建議投資人以多元分散策略應對，但無需過度保守以免錯失反彈，核心配置首選美國平衡及債券型基金，股市建議採分批加碼或大額定期定額，首選科技/創新科技、印度及日本股票型基金，保守者可逢本波股市反彈適度調節轉至美元短期票券型基金停泊，等待情勢明朗，並留意黃金產業型基金漲多拉回之際以5~10%資金承接，提高投組多樣性。

4月初川普宣布了讓全體市場大感意外的對等關稅措施，一度引發股市普跌，不過，隨後川普在關稅的立場逐漸軟化，帶動市場出現反彈，惟就美股基金、美國中小型股基金看，近月仍分別下跌2.97%、5.53%，而中國面對最高的川普關稅，拖累大中華基金下跌6.75%，表現最差，然而，受川普關稅影響較小的拉美、東歐等市場表現強勁，日本、印度也在本身具有強大內需市場且貿易談判有明顯進展下走升，分別上漲1.25%、0.29%，就產業型基金看，川普關稅不確定性加劇恐慌情緒，黃金基金成了最佳避風港，近月上漲4.16%，表現居冠。

富蘭克林證券投顧表示，川普關稅讓停滯性通膨疑慮復燃，日前還揚言撤換聯準會主席鮑爾，讓市場對美元資產的信心減弱，也帶動資金湧向黃金，與此同時，全球央行儲備多元化需求也為黃金提供支撐，而在強勢金價帶動下，金礦股業績已明顯改善，看好金礦股後續表現，而在金礦股之外的非美股市場中，印度股市正受惠於經濟動能回升、關稅政策影響較小等利基，外資已開始回補，印度股市與其他市場連動性也較低，納入投組樣有助降低整體波動風險，另，關稅衝擊日本對美國出口的程度預計同樣相對有限，加上日股本身具備企業治理改善題材以及波動風險低，亦是一個適合在不確定性加劇的時期納入投資組合的選項。

富蘭克林黃金基金經理人史蒂芬‧蘭德(Steve Land)指出，由於黃金、金礦股與更廣泛的股市的相關性較低，故能在多元化投資組合中發揮重要作用，特別是在不確定性增加的時期。黃金作為一種不受任何政府或金融體系束縛的資產，市場對其興趣似乎越來越大，就金礦股看，儘管當前金礦業面臨原材料成本上升、勞動力短缺帶來的壓力，但其中許多壓力已在短期內看到緩解，而金價上漲還有助於抵消這些成本壓力，再加上目前金礦股估值仍低於過去五年平均，有望帶動估值修復行情，對金礦股前景保持樂觀。

富蘭克林坦伯頓日本基金經理人邱正松指出，日本受到美國對等關稅影響的大多數產品都是面臨溫和價格競爭的資本設備，加以日本已積極與美方進行談判，故最終關稅的衝擊應相對有限，而日本民眾對於收入環境改善的預期也有助支持日本民間消費動能，預計日本經濟在中期內將呈現逐步復甦趨勢。美國關稅政策將使2025年全球股市較為震盪，日本市場也難以倖免，但日本股市可望提供更好的風險回報前景，日本東證指數較全球股市折價近25%，全球投資人對日本股票的持股處於十年來最低水準，今年來全球市場呈現資金輪動走勢，應有助拉動投資人提升對於日本獨特資產類別的關注。

川普對等關稅規模讓市場始料未及，也加劇市場對美債資產的不信任，且在美元貶值下，歐洲非投資等級債基金表現最強勁，上漲2.76%，因受惠於歐洲通膨前景更可控，為歐洲央行提供降息空間，此外，隨歐洲財政支出將大增，成長預期也隨之顯著改善，財政政策有助緩解一定的關稅衝擊。

富蘭克林坦伯頓公司債基金經理人葛倫‧華勒認為，儘管歐元非投資級債有較高的汽車產業，但關稅主要是影響投資級企業，故對整體歐元非投資級債仍相對樂觀，在歐元區利率處於下行下，非投資級債6%左右的殖利率水準實屬合理，儘管我們對美國非投資級債市與美元仍相對偏好，但仍尋求對歐元非投資級債的機會性曝險。