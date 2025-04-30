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壽險淨值重傷2,200億元！金管會：非長期趨勢 緊盯三大危機

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

財委會立委羅明才關切壽險業淨值驟減，點出美股債崩跌、台幣升值是壽險的三大危機，金管會主委彭金隆說，壽險業淨值下滑是反映財報評價變動，任何一個巨大波動都是金管會關注的點，但不必過度解讀是長期趨勢。

彭金隆表示，壽險業淨值比是根基於IFRS 17財報數字，財報基本原則是充分反映當下市場快速變動，去年基期偏高，導致今年第1季壽險淨值出現明顯下滑，但「來得快、去得也快」，從長遠角度來看，不見得是一個確定的趨勢。

但任何一個巨大波動，都是金管會很重要關注的點，金管會也對此做一些推演，「這是我們日常監理的一部分」。

他說，與其說美股、債、匯市是三大危機，不如說是三大挑戰。壽險業資產有逾六成投資海外，就會受股價、匯率和利率影響，這些影響是中性的。

彭金隆說，壽險業投資海外有自己的投資方法和管控工具，業者多數都是投資海外20年期的投資等級公司債，買這些長債並非要交易，主要是要持續獲得報酬和負債做對應，短期波動對實質經營和流動性而言，沒有顯著影響，主要是會計評價有較大波動。

對於外界關注保險業資本適足率（RBC）是否低於法定門檻200%，彭金隆說，過去僅有一家做增資改善計畫，RBC法定檢核僅於每年6月與12月執行，平時數據為內部監理參考，目前仍維持正常監理機制。

壽險業 淨值比

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