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遠東銀 Bankee 推4個月台幣定存 享高利1.67%

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導

遠東銀行（2845）數位次品牌Bankee社群銀行推出「新臺幣4個月期定存專案」，提供新資金1.67%固定年利率，等於存四個月就可享有接近五大銀行平均1年期一般定存固定利率。無論是想找個能讓現金短期避風的最佳停泊處；還是擔心自己亂投資、需要好好鎖住資金；或是握有大筆資金但仍在觀望市場的高資產族群，都可讓手中閒錢在短短四個月內產生實質報酬。

遠東銀表示，此一定存專案起存金額只要新台幣1萬元，單筆最高300萬元，並且單一客戶承作筆數無上限。對於已有理財經驗的人，也能藉此機會妥善運用分批資金，且可持續累積承作金額，但是專案設有總承作限額，額滿即關閉。

遠東銀Bankee社群銀行表示，當市場不穩、投資氛圍保守時，短天期穩定報酬的金融商品反而切中民眾需求，四個月定存正是專為想短期保值資金者所設計的商品，提供1.67%優惠年利率，就算只放短短四個月也能替自己多賺一點，適合想要短期鎖住資金、穩定賺取短期高利的族群，同時也是非常時期「阻止亂花錢、暫停衝動投資」的最佳利器。只需打開手機裡Bankee App，幾個步驟就可輕鬆完成申辦，無需事前預約、也不必跑銀行臨櫃排隊，簡潔便利的申辦流程為忙碌現代人省下不少時間。帳戶管理、資金流動、各式訊息等皆能透過App一手掌握，體驗更即時、更聰明的數位理財法。

遠東銀表示，專案定存申辦期間自即日起至2025年12月31日止，凡在該期間內成功申辦並存入新資金，即享1.67%優惠利率。Bankee建議有資金規劃需求的客戶提早布局，把握限時優利機會，讓手中資金不僅停泊，更能穩穩升息。

定存 遠東銀行

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