數發部攜玉山金創防詐實驗室 黃彥男：將協調各界資源

為強化台灣金融科技防詐能力，數位發展部與玉山金控合作成立「防詐實驗室」，今日於digiBlock C數位創新基地正式啟用。數位發展部部長黃彥男表示，防詐實驗室的成立是跨部會、跨產業合作的重要成果，數發部將協調各界資源，導入AI技術，提升金融金流監控效率。

玉山金控科技長張智星指出，根據內政部警政署165打詐儀表板去年數據，民眾平均每天報案遭詐金額高達4至5億元，未報案金額可能高達10倍。面對龐大詐騙金流，須整合多方資訊，一旦發現異常交易能即時預警，降低損失。

張智星表示，第一階段由玉山、中信金與中華郵政合作「警示帳戶偵測」專案，成功驗證「金融無塵室」機制的可行性，確保在資料整合過程中維護資安與隱私。第二階段將擴大邀請金融機構參與，第三階段則盼與 Google Chrome、LINE 等異業合作，建立跨界聯防網絡。

玉山銀行智能金融處資深副總工程師林鉦育指出，「金融無塵室」透過個資去識別化與模糊處理，讓金融同業在不揭露客戶資訊情況下合作研發防詐技術。數發部次長林宜敬也指出，詐騙早已產業化，甚至具備工程師與 GPU 等研發資源，所以防詐應聚焦「追金流」，強化跨機構協作。

金管會副主委陳彥良說，防詐不只靠科技，對人員與資料的管理同樣關鍵，必須結合AI分析與內控機制，才能有效防堵個資外洩。

針對媒體提問，第二階段是否強制金融機構加入打詐，黃彥男表示，目前防詐實驗室仍採民間自願參與模式，尚未強制入法，但期望建立可信任銀行鏈，讓所有機構形成聯防體系，補齊金流監控缺口，避免未參與成為詐騙漏洞。