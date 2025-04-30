立委抨擊花旗勞資協議 星展不認帳

星展銀行去告前花旗離職理專，引發立委關注。立委黃珊珊今日在立院財委會上質詢，近來星展銀行除了告離職理專之外，還有其他問題，甚至只要登記離職的員工，就拿不到年終獎金，也就是星展不認帳花旗所談的勞資協議，因此要金管會對於未來的金融整併案：「三方（包括併購方）都要達成協議。」

黃珊珊抨擊，勞工安置的部分，雖然花旗銀行應允工會有答應相關條件，但由於星展沒有參與，所以不認帳，等到星展合併花旗消金業務之後，開放登記提前離職的預告，但前來登記的員工，卻是只要登記了就拿不到年終獎金，等於一年努力都浪費了，她接著強調：「這個連勞動部都認為不妥，但沒人拿星展銀行有辦法！」因此黃珊珊強調，在併購案的勞資安置方案裡，簽署的時候三方都必須到場。

對此金管會主委彭金隆回應，金融整併要關注到各方的利害關係人，不過黃珊珊強調，合併的一方不能說沒參與勞資協商，就不作先前通過的安置方案：「否則這等於騙人！」黃珊珊要求金管會必須要求員工安置方案三方都要在場，討論及議決所有安置計畫，以免發生前手答應，後手不認帳的情況。