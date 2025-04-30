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暖心服務領先同業 凱基證券再獲無障礙環境認證

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

為落實金管會公平待客原則政策，凱基證券積極打造溫暖友善的金融環境，繼湖口分公司後，新豐分公司又取得多扶協會「無障礙環境場域認證」據點，領先同業為證券業首家獲此認證，持續落實公平待客推動友善服務環境備受肯定。

凱基證券董事長許道義表示，凱基證券始終秉持「以客戶為中心」的理念，致力打造溫暖、友善的金融環境，並再獲得無障礙環境認證，不僅為推動友善金融環境的新里程碑，更展現對於實踐金融平權的堅定承諾，特別是面對超高齡社會到來，除優化硬體面的無障礙設施，更要提升軟體面的服務溫度。

作為引領數位科技的券商，凱基證券領先同業提供無障礙介面APP、樂齡族溝通專線及手語翻譯等貼心服務，近期獲金管會表揚為「公平待客評核排名前25％」，亦是肯定凱基證券持續將公平待客原則內化為企業核心文化。

為建構對多元族群客戶更友善的金融環境，凱基證券委託多扶協會按照「建築物無障礙設施設計規範」對新豐分公司營業場域進行無障礙環境評估及輔導，以確保符合無障礙環境的標準，主要優化項目包括入口處設置無障礙車位標示牌、鋪設導盲磚、安裝扶手及服務鈴、營業廳理財服務區入口加寬、公用電腦櫃台高度降低且放寬腿部空間以方便輪椅者使用，同時設立明確的無障礙廁所告示牌等。

凱基證券秉持「公平同理，待客如己」的服務理念，致力提供友善的金融服務體驗，未來將持續打造公平待客的企業文化，為銀髮族、身障人士等多元族群，提供更加安全、舒適及友好的金融環境，攜手投資人邁向富足人生。

凱基證 金管會

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