信託公會推「退休金信託帳戶可攜方案」 打造永續信託制度
面對台灣邁入高齡與超高齡社會，信託制度重要性日增。信託公會並積極推動「退休金信託帳戶可攜方案」，協助退休資產無縫轉移，避免投資中斷。此方案允許基金、股票、ETF等資產直接轉入安養信託，無需先行變現。
為確保制度長期推動，信託公會也建議將「信託2.0」政策改名為「信託永續」，凸顯信託作為支持高齡化社會資產管理的長期機制。
「退休金信託帳戶可攜方案」可分「行外可攜」及 「行內可攜」。目前「行外可攜」已由一銀、永豐、中信等三家銀行實施，逾十家銀行規劃跟進；「行內可攜」則由中信、彰銀、一銀等導入，讓銀行內不同帳戶間資產可自由整合，提升高齡者資產管理效率。
信託公會秘書長呂蕙容指出，此方案未來亦可銜接政府推動之勞退自提自選制度，兼具節稅與理財功能，進一步鞏固民眾退休保障。
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