護國群山新戰略 創新板2.0助力新創接軌資本市場

臺灣證券交易所與中華民國創業投資商業公會29日聯合舉辦「解碼創新板 創業投資新機遇」，聚焦創新板2.0如何為新創企業帶來新成長契機。創新板新制今年1月6日正式上路，透過全面開放市場參與、優化交易機制，大幅提升市場流動性。本次活動匯聚政府及產業領袖，透過深入的專題演講與座談，協助與會者掌握創新板的最新脈動。

金管會主委彭金隆致詞時表示，希望透過創新板，讓更多具潛力的企業順利接軌資本市場。這一年來，主管機關持續推動台灣成為資產管理中心。創新板2.0除了取消「合格投資人」限制，讓更多人參與，也提高了認定彈性與審查標準，確保市場的健全與安全。這些政策調整已明顯釋放出市場活力，自1月6號新制啟動以來，目前簽署創新板風險預告書的人數已將近100萬，交易量也成長了兩倍，預估上半年就會超過去年全年的水準。他也期許創新板不僅支援國內新創，也能吸引國際新創來台掛牌。

證交所董事長林修銘表示，創新板是證交所主動因應產業轉型、支持創新動能的關鍵戰略。它的DNA是Future+Growth，意即挖掘改變未來、具備快速成長潛力的公司。證交所將創新板定位為資本市場中的精品店，透過靈活的上市標準與專家導向的創新性審查機制，精選具有創新潛力與國際視野的企業，讓他們成為資本市場的新星，吸引更多資金、人才與關注，也讓掛牌創新板成為企業品質的象徵與信任的標誌。

他也指出，截至4月18日，創新板總成交值已近2024年8成，日均成交值更較去年成長近2倍，相較同期間上市及上櫃大盤均為衰退，表現更為亮眼。此外，令人振奮的是，目前創新板20家掛牌公司中，已有13家實現獲利，且整體營收表現亮眼，2024年營收相較2023年大幅成長79%，領先一般上市公司平均的13%，打破外界對創新板企業「未獲利」的刻板印象。

創投公會理事長邱德成強調，在全球供應鏈重塑與美國推動「對等關稅」的背景下，臺灣更需加速發展新創與數位經濟，提升產業價值鏈地位並建立經濟韌性，而創新板2.0正是建立高附加價值體系的重要政策之一。他指出，資本市場對新創與科技企業的支持力道，往往是國家能否孕育引領世界新產業的關鍵。臺灣已擁有全球領先的半導體供應鏈與製造實力，未來應加速建構更多元、具韌性的「護國群山」，打造屬於臺灣的亞洲納斯達克。

為此，政府與產業界正透過友善的投資環境、資本市場改革，共同促進新創產業飛輪加速運轉。創投公會亦積極推動《產業創新條例》修法，包括降低個人投資門檻、提升稅負抵減，並鼓勵早期創投基金的設立，多方面支持新創發展。

今日活動主題涵蓋「金融市場永續發展及創新」、「回首與展望：創投與政策產業新活水」、「企業鏈結新創，帶動創新創業新沃土」等，邀請金管會金融市場發展及創新處處長胡則華、益鼎創投總經理楊宗亮、和碩聯合科技董事長童子賢等業界領袖發表專題演講，分享實務經驗與趨勢觀察。

此外，由證交所總經理李愛玲主講「台灣資本市場的演進與轉型」。隨後安排兩場對談，分別由《今周刊》顧問林宏文及勤業眾信副營運長龔則立主持，探討臺灣在催生護國群山科技島及創新板驅動資本市場格局重塑的策略與實務，並邀集台新證券、兆豐證券、愛爾達、Gogolook、錼創科技等企業代表分享實務見解。