數發部攜玉山金成立防詐實驗室 打造跨領域防詐平台

數發部30日於台北 digiBlock C 數位創新基地舉辦「公私協力推動防詐實驗室」記者會，正式宣布防詐實驗室啟動。該實驗室由數發部與玉山金控、金融科技產業聯盟、中華郵政、Google Cloud、LINE 等多元合作夥伴設立及推動，由數發部透過digiBlock C創新基地場地支持「防詐實驗室」，未來並視實驗室需求進行跨部會協調，打造跨部會、跨領域的科技防詐聯防平台。

數發部長黃彥男指出，數發部自成立以來，致力於發展數位金融安全與科技創新雙軌並進，112年補助「智慧金融AI防詐鷹眼系統開發計畫」，並公私協力促成「鷹眼識詐聯盟」，推動聯盟成員運用AI模型偵測銀行異常帳戶，並建構金融防護網；今年本部更支持玉山金控及金融科技產業聯盟設立「防詐實驗室」，進一步透過共享資料資源、技術驗證與演算法優化，強化對異常交易與可疑帳戶的即時偵測能力，讓詐騙風險能在第一時間被攔截與應對，是落實科技防詐、公私協力的重要里程碑。

數發部指出，玉山金控介紹由金融科技產業聯盟內主導的「金融無塵室」專案成果，透過跨行數據匯流分析，在今年第一季完成與中國信託金控、中華郵政的實驗性合作，驗證防詐聯防的實務可行性。未來，防詐實驗室也將與 Google Cloud 展開技術合作，引進行為比對、圖計算等進階 AI 技術，促進更多創新應用落地。

除技術研發外，防詐實驗室亦將扮演產業交流平台角色，提供場域支援新創與金融機構進行測試與模擬應用，推動資料開放、技術共創與資源共享，強化整體防詐量能。首波合作單位包含玉山金控、中國信託金控、中華郵政與 Google Cloud，未來將擴大納入更多雲端服務商、資安業者及金融新創團隊，共同建構我國可信賴之數位金融環境。

最後，數發部表示，透過防詐實驗室將提供高風險帳戶偵測、潛在受害人預警等應用，數位發展部也呼籲民眾提高資安警覺，優先選擇導入防詐機制的金融機構，共同守護資產安全與數位信任。