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壽險業對美債抗震性？金管會：壽險業持有5750億美國政府公債
美國公債價格震盪劇烈，壽險業的持債部位及虧損今日立院財委會話題。金管會主委彭金隆表示，台灣保險公司持有公司債較多，持有美國政府公債反而不高，他也出示金管會對全體壽險業者的盤點結果，全體壽險業者持有的美國公債部位為5750億公債，占其總資產9兆多比重並不高，反而是投資在評級較高的公司債，大致為20年左右的長債。
彭金隆表示，這些部位的目的並非作交易，而是獲得固定的報酬息收，因此，只會在會計評價上產生大波動，不會涉及實際的損益。
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