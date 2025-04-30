快訊

高雄小學校長偷拍少女…影片硬碟還藏校長室 重判9年

吃喝玩樂20家up！ 「5/1勞動節」省錢術超佛「買一送一」 超商咖啡手搖、美食餐廳、樂園景點優惠總整理

指在野戰獨裁搞錯方向 李艷秋：賴清德最在意被揭「無能」

聽新聞
0:00 / 0:00

金融挾雙題材霸氣穩盤 國泰金尚勇、富邦金派利受期待

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

金融類股30日擁高殖利率及外資青睞雙利多，由國泰金（2882）、富邦金（2881）領軍上攻，元大金（2885）、台中銀（2812）、台產（2832）、玉山金（2884）、台新金（2887）等也有1.5%以上的漲幅表現，成為台股穩盤要角。

國泰金2024年EPS 7.28元，每股擬配息3.5元，為近三年來最好，回到2021年的最高水準。以29日收盤價55.7元計算，現金殖利率高達6.2%，不僅刷新國泰金自身近年紀錄，也在已公布股利政策的13家金控中拔得頭籌，奪下現金殖利率冠軍。

反映股利政策，國泰金早盤股價一度攀上59.4元，改寫4月7日以來盤中最高，此外，外資29日也回補買超3,053張。

目前金控業14家中，除富邦金尚未公布2024年股利政策，新光金（2888）決定今年不配發股利外，其餘12家皆已揭露股利分配情形。根據統計，已公布的12家金控合計將發放現金股利總額達2,500億元，不僅遠高於2023年水準，更一舉突破2021年創下的歷史紀錄。

而富邦金2024年全年稅後純益1,508.2億元，創國內金控業歷來單年最高獲利紀錄，EPS達10.77元，配息政策受矚目。若富邦金宣布優於預期的股利政策，市場預期今年金控業現金股利總額將有望挑戰2,800~3,000億元大關。

此外，因應市場挑戰、靈活布局資本，國泰金擬以上限15億股，辦理大規模現金增資；富邦金旗下富邦人壽則將發行高達600億元的累積次順位公司債。

另一方面，29日外資買超前10名中，金融股就占了半壁江山。其中，中信金（2891）買超32,055張、凱基金（2883）買超18,900張、彰銀（2801）買超16,519張、新光金買超10,402張、永豐金（2890）10,140張，合計五檔就搶進88,016張，30日相關個股多數守穩高檔，惟中信金近一周股價已上漲約一成，加上上方季線有壓，盤中由紅翻黑，小跌約0.3%，但承接買盤仍強。

國泰金 富邦金

延伸閱讀

烏魯木齊–香港 國泰啟航

國泰金配息3.5元 三年新高…現金殖利率6.2%

金控雙雄籌資 都有計畫

國泰證力推親子理財

相關新聞

壽險業對美債抗震性？金管會：壽險業持有5750億美國政府公債

美國公債價格震盪劇烈，壽險業的持債部位及虧損今日立院財委會話題。金管會主委彭金隆表示，台灣保險公司持有公司債較多，持有美...

數發部攜玉山金創防詐實驗室 黃彥男：將協調各界資源

為強化台灣金融科技防詐能力，數位發展部與玉山金控合作成立「防詐實驗室」，今日於digiBlock C數位創新基地正式啟用...

富邦美術館一周年館慶 舉辦台灣首次露天藝術博覽會

富邦美術館將於5月4日迎來開館一周年，5月3日至4日特別在富邦A25園區舉辦台灣首次露天藝術博覽會「Light & Lo...

立委抨擊花旗勞資協議 星展不認帳

星展銀行去告前花旗離職理專，引發立委關注。立委黃珊珊今日在立院財委會上質詢，近來星展銀行除了告離職理專之外，還有其他問題...

護國群山新戰略 創新板2.0助力新創接軌資本市場

臺灣證券交易所與中華民國創業投資商業公會29日聯合舉辦「解碼創新板 創業投資新機遇」，聚焦創新板2.0如何為新創企業帶來...

幣想科技涉洗錢千萬獲利 金管會：已派駐金檢

全台最大的加密貨幣連鎖交易所「幣想科技」，涉嫌與詐團勾結幫助洗錢，不法獲利粗估上看千萬元，金管會主委彭金隆說，幣想科技有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。