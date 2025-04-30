金融挾雙題材霸氣穩盤 國泰金尚勇、富邦金派利受期待

金融類股30日擁高殖利率及外資青睞雙利多，由國泰金（2882）、富邦金（2881）領軍上攻，元大金（2885）、台中銀（2812）、台產（2832）、玉山金（2884）、台新金（2887）等也有1.5%以上的漲幅表現，成為台股穩盤要角。

國泰金2024年EPS 7.28元，每股擬配息3.5元，為近三年來最好，回到2021年的最高水準。以29日收盤價55.7元計算，現金殖利率高達6.2%，不僅刷新國泰金自身近年紀錄，也在已公布股利政策的13家金控中拔得頭籌，奪下現金殖利率冠軍。

反映股利政策，國泰金早盤股價一度攀上59.4元，改寫4月7日以來盤中最高，此外，外資29日也回補買超3,053張。

目前金控業14家中，除富邦金尚未公布2024年股利政策，新光金（2888）決定今年不配發股利外，其餘12家皆已揭露股利分配情形。根據統計，已公布的12家金控合計將發放現金股利總額達2,500億元，不僅遠高於2023年水準，更一舉突破2021年創下的歷史紀錄。

而富邦金2024年全年稅後純益1,508.2億元，創國內金控業歷來單年最高獲利紀錄，EPS達10.77元，配息政策受矚目。若富邦金宣布優於預期的股利政策，市場預期今年金控業現金股利總額將有望挑戰2,800~3,000億元大關。

此外，因應市場挑戰、靈活布局資本，國泰金擬以上限15億股，辦理大規模現金增資；富邦金旗下富邦人壽則將發行高達600億元的累積次順位公司債。

另一方面，29日外資買超前10名中，金融股就占了半壁江山。其中，中信金（2891）買超32,055張、凱基金（2883）買超18,900張、彰銀（2801）買超16,519張、新光金買超10,402張、永豐金（2890）10,140張，合計五檔就搶進88,016張，30日相關個股多數守穩高檔，惟中信金近一周股價已上漲約一成，加上上方季線有壓，盤中由紅翻黑，小跌約0.3%，但承接買盤仍強。