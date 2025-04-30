快訊

高雄小學校長偷拍少女…影片硬碟還藏校長室 重判9年

吃喝玩樂20家up！ 「5/1勞動節」省錢術超佛「買一送一」 超商咖啡手搖、美食餐廳、樂園景點優惠總整理

指在野戰獨裁搞錯方向 李艷秋：賴清德最在意被揭「無能」

瑞銀財管 CIO：美元兌日圓可能朝144-146回升

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

隨著對美國經濟衰退的擔憂消退，以及對「海湖莊園協議」驅動強勢日圓的猜測降溫，瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）預計美元兌日圓在數周至數月內可能朝144-146 回升。

瑞銀財管CIO基於以下因素將美元兌日圓2025年6月、9月、12月以及2026年3月預測分別下調至144、142、140和138，此前分別為148、148、145和142。自4月2日美國宣布全面及對等關稅以來，美元兌日圓從150直線下跌至140，目前在142-143附近盤整。這波跌勢使得該貨幣對迅速達到之前對於未來12個月目標價142的水準，速度快於預期。瑞銀財管CIO認為，關稅戰點燃了市場對美國經濟衰退的憂慮，以及隨之而來的美聯儲降息預期，均引發美元兌日圓跌勢。而最近幾周，另外兩個因素加重了美元相對日圓的貶值壓力，其一是美國總統川普政策反復使得市場對美元失去信心。第二，市場猜測有潛在的「海湖莊園協議」存在，或將類似1985年「廣場協議」一樣驅動強勢日圓。這些因素交互導致美元兌日圓4月份從150跌至140。

儘管如此，基於以下因素，瑞銀財管CIO認為美元兌日圓可能在未來數周或是數月內朝144-146回升。首先，隨著川普政府與愈來愈多貿易對手達成貿易協定，對美國經濟衰退的憂慮預計或將有所緩解。同時，不能排除中美貿易緊張形勢緩和的可能性。從川普和美財長貝森特最新的談話來看，中國被加徵的稅率或將會從目前的極高水準下降。隨著對美國經濟衰退的擔憂消退，日圓避險需求有望逆轉，尤其是在日圓淨多頭頭寸偏高的情況下。最後，市場對「海湖莊園協議」的推測或將消退。鑒於日本經濟在廣場協議之後的痛苦經歷，簽訂「海湖莊園協定」的可能性不大。

鑒於瑞銀財管CIO預計美元兌日圓中期走低（9-12個月內跌至140-138），投資者可考慮在美元兌日圓朝144-146回升時降低美元敞口，尤其是是與日圓相關的部位。美國增長放緩和聯準會降息，使得美元兌日圓長期前景偏下行。而鑒於川普政府的政策不可預測性，全球投資者傾向於分散／對沖其持有的美元資產，也會導致美元有貶值風險。因此，建議利用美元兌日圓短期反彈至144-146的機會，為2026年3月前向138的長期下行趨勢預先布局。鑒於市場對美元的信心受損和對美國經濟增長的憂慮揮之不去，美元兌日圓上漲至150（4月之前的水準）的可能性不大。美元的下一阻力可能在147，而140將是強勁的短線支撐位。

日圓 美國經濟

延伸閱讀

川普降汽車關稅 台廠：樂觀其成、續在美擴產

川普被看破手腳⋯市場對關稅鈍化？他曝「沒必要等90天」：末班車要開了

台灣登白宮事實清單 川普稱黃仁勳「是我朋友」

【專家之眼】市場力量將促成海湖莊園協議？！

相關新聞

壽險業對美債抗震性？金管會：壽險業持有5750億美國政府公債

美國公債價格震盪劇烈，壽險業的持債部位及虧損今日立院財委會話題。金管會主委彭金隆表示，台灣保險公司持有公司債較多，持有美...

數發部攜玉山金創防詐實驗室 黃彥男：將協調各界資源

為強化台灣金融科技防詐能力，數位發展部與玉山金控合作成立「防詐實驗室」，今日於digiBlock C數位創新基地正式啟用...

富邦美術館一周年館慶 舉辦台灣首次露天藝術博覽會

富邦美術館將於5月4日迎來開館一周年，5月3日至4日特別在富邦A25園區舉辦台灣首次露天藝術博覽會「Light & Lo...

立委抨擊花旗勞資協議 星展不認帳

星展銀行去告前花旗離職理專，引發立委關注。立委黃珊珊今日在立院財委會上質詢，近來星展銀行除了告離職理專之外，還有其他問題...

護國群山新戰略 創新板2.0助力新創接軌資本市場

臺灣證券交易所與中華民國創業投資商業公會29日聯合舉辦「解碼創新板 創業投資新機遇」，聚焦創新板2.0如何為新創企業帶來...

幣想科技涉洗錢千萬獲利 金管會：已派駐金檢

全台最大的加密貨幣連鎖交易所「幣想科技」，涉嫌與詐團勾結幫助洗錢，不法獲利粗估上看千萬元，金管會主委彭金隆說，幣想科技有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。