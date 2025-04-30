瑞銀財管 CIO：美元兌日圓可能朝144-146回升

隨著對美國經濟衰退的擔憂消退，以及對「海湖莊園協議」驅動強勢日圓的猜測降溫，瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）預計美元兌日圓在數周至數月內可能朝144-146 回升。

瑞銀財管CIO基於以下因素將美元兌日圓2025年6月、9月、12月以及2026年3月預測分別下調至144、142、140和138，此前分別為148、148、145和142。自4月2日美國宣布全面及對等關稅以來，美元兌日圓從150直線下跌至140，目前在142-143附近盤整。這波跌勢使得該貨幣對迅速達到之前對於未來12個月目標價142的水準，速度快於預期。瑞銀財管CIO認為，關稅戰點燃了市場對美國經濟衰退的憂慮，以及隨之而來的美聯儲降息預期，均引發美元兌日圓跌勢。而最近幾周，另外兩個因素加重了美元相對日圓的貶值壓力，其一是美國總統川普政策反復使得市場對美元失去信心。第二，市場猜測有潛在的「海湖莊園協議」存在，或將類似1985年「廣場協議」一樣驅動強勢日圓。這些因素交互導致美元兌日圓4月份從150跌至140。

儘管如此，基於以下因素，瑞銀財管CIO認為美元兌日圓可能在未來數周或是數月內朝144-146回升。首先，隨著川普政府與愈來愈多貿易對手達成貿易協定，對美國經濟衰退的憂慮預計或將有所緩解。同時，不能排除中美貿易緊張形勢緩和的可能性。從川普和美財長貝森特最新的談話來看，中國被加徵的稅率或將會從目前的極高水準下降。隨著對美國經濟衰退的擔憂消退，日圓避險需求有望逆轉，尤其是在日圓淨多頭頭寸偏高的情況下。最後，市場對「海湖莊園協議」的推測或將消退。鑒於日本經濟在廣場協議之後的痛苦經歷，簽訂「海湖莊園協定」的可能性不大。

鑒於瑞銀財管CIO預計美元兌日圓中期走低（9-12個月內跌至140-138），投資者可考慮在美元兌日圓朝144-146回升時降低美元敞口，尤其是是與日圓相關的部位。美國增長放緩和聯準會降息，使得美元兌日圓長期前景偏下行。而鑒於川普政府的政策不可預測性，全球投資者傾向於分散／對沖其持有的美元資產，也會導致美元有貶值風險。因此，建議利用美元兌日圓短期反彈至144-146的機會，為2026年3月前向138的長期下行趨勢預先布局。鑒於市場對美元的信心受損和對美國經濟增長的憂慮揮之不去，美元兌日圓上漲至150（4月之前的水準）的可能性不大。美元的下一阻力可能在147，而140將是強勁的短線支撐位。