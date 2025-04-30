保單強制執行修法 最低生活費可望採台北市一致標準

立法院財委會今日進行保險法關於保單強制執行的修法，立委在詢答時高度聚焦二大重點，包括小額終老可完全豁免，以及最低生活費全部採台北市標準計算，這二大建議大致獲得金管會支持，對此彭金隆則指出，後者基於簡政便民可考慮，但前者建議不要用「商品名稱」，而用「法律名稱」，以免有其他後遺症。

彭金隆認為，倘若要排除壽險或任何的保險商品的話，儘量不要用商品名稱，倘若未來認為某一類的人壽保險來排除，建立不要用商品名稱，而是用周嚴的法律名稱來排除。金管會修法是被動修法，保險契約一直到大法庭裁示時，才提出修法。

保單強制執行修法受高度矚目，財委會光是立委提出的版本，就有14個版本，立委吳秉叡今日也表示要再提出修正草案，要求比照全國最高的直轄市來計算全國一致的最低生活費（約73365）；立委賴惠員、鍾佳濱亦都認為應採全國一致標準，對此彭金隆回應，採取簡政便民、齊一的作法，彭金隆指出，原則就是為了降低社會成本，要保人所在地，生活所在地等認定，的確都很複雜，這是可以來思考的方向。

彭金隆認為，小額終老的特質，包括是有限定額度的終身壽險，以死亡險為主，有完全失能給付，假設有共識，也尊重可被排除，但建議不要用商品名稱來排除。以保險的本質及屬性判斷才好，鍾佳濱認為，應釐清保險給付是損害填補或財富移轉。鍾佳濱也提醒金管會，不要讓保險公司接下來設計「逃債商品」、「避債保單」，讓保單成為避債管道。

彭金隆備詢時指出，金管會推動保險法關於強制執行修法，有三大目的，在修法完成之後，能否在半年內解決法院的強制執行案件？彭金隆指出越快越好，快的話甚至不必用到半年。

彭金隆指出修法三大目的包括：1、維持保險最低社會保障；2、最低生活成本；3、衡平各方利害關係人的權利，不能偏債權人或債務人。對於立委主張全國採取一致的最低生活費豁免門檻的標準，彭金隆則呼應，若基於採取簡政便民、齊一的角度，的確可評估。

儘管司法院先前頒布的強制執行原則已同意小額終老可豁免，朝野立委林德福、郭國文等人都建議將小額終老保險直接豁免，彭金隆則有不同看法。他指出，不宜用「商品名稱」來豁免，他強調，即使立院最後決議要豁免某些保險，也應以「法定名稱」來豁免，免得業者透過把壽險更給商品名稱來取巧。彭金隆也表示，小額終老的解約金多少，倘若是年輕人去買，保費很便宜，要累積至7萬元的豁免門檻額度要買很高。

彭金隆在答覆立委賴士葆質詢時也指出，去年底保單被申請強制執行的件數有超過100萬件，大約有73%至74%為健康及傷害險，因此這次的修法可將之排除，剩下2成再以金管會所提的修法版本的門檻，就能排除更多。郭國文則質疑，目前有9.1萬件已執行完成的保單，到底取得的價值是否符合成本令人質疑，否則這些裁決浪費社會成本、還動用這麼多人，即使修法之後減掉7成多，剩快3成仍很多，而且9成都是法人，銀行、資產管理公司之外還包括融資公司，只有3%才是自然人，而且法人透過法院去查債務人的保單，也違反個資法。對此彭金隆也回應，希望這次透過修法儘快解決這些問題。