幣想科技涉洗錢千萬獲利 金管會：已派駐金檢
全台最大的加密貨幣連鎖交易所「幣想科技」，涉嫌與詐團勾結幫助洗錢，不法獲利粗估上看千萬元，金管會主委彭金隆說，幣想科技有完成VASP(虛擬資產服務商)登記，因此案件爆發時，有派檢查局赴現場檢查。
彭金隆說，VASP專法是從寬鬆「聲明制」，走向「登記制」。當初要求承作VASP者需要洗錢防制聲明，之後改成登記制，才是做機構管理，機構本身是3月底需要完成登記。
財委會立委林德福說，幣想科技對外廣告說，他是全台唯一金管會授權，他是「唯一授權」嗎？
彭金隆說，幣想是做了在台灣做VASP的洗錢防制聲明，唯一授權是他自己的廣告，對外廣告不見得是真的，「洗錢防制聲明，不代表所有行為都是合法」。
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