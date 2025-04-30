幣想科技涉洗錢千萬獲利 金管會：已派駐金檢

全台最大的加密貨幣連鎖交易所「幣想科技」，涉嫌與詐團勾結幫助洗錢，不法獲利粗估上看千萬元，金管會主委彭金隆說，幣想科技有完成VASP(虛擬資產服務商)登記，因此案件爆發時，有派檢查局赴現場檢查。

彭金隆說，VASP專法是從寬鬆「聲明制」，走向「登記制」。當初要求承作VASP者需要洗錢防制聲明，之後改成登記制，才是做機構管理，機構本身是3月底需要完成登記。

財委會立委林德福說，幣想科技對外廣告說，他是全台唯一金管會授權，他是「唯一授權」嗎？

彭金隆說，幣想是做了在台灣做VASP的洗錢防制聲明，唯一授權是他自己的廣告，對外廣告不見得是真的，「洗錢防制聲明，不代表所有行為都是合法」。