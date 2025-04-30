韓劇《苦盡柑來遇見你》令人揪心 南山人壽給家庭支柱者的投保建議

Netflix韓劇《苦盡柑來遇見你》劇情催淚引起熱烈討論，尤其男主角「梁寬植」為愛奉獻一生，拼命工作只為照顧全家人，最後卻不敵病魔離世，惹哭一票網友，也讓人反思如何分擔家庭支柱者的重擔。保險的功能可協助轉嫁人生的風險，也是資產配置的穩健選擇之一，南山人壽提醒，家庭經濟支柱應妥善規劃保險，並以「雙十原則」評估投保保額，同時做好「身體健康」與「財務健康」的準備，讓保險做為家庭的後盾，為自己和家人撐起保護傘。

劇中男主角堅毅又內斂的個性被稱為「鋼鐵心」，然而即便是鋼鐵心也會意外倒下。身為家庭的經濟支柱，平時為家人撐起一片天，若提前離開職場或遭遇不幸，勢必對整個家庭帶來劇烈衝擊，還要憂心如何不成為家人的負擔。南山人壽呼籲民眾定期進行保單健檢非常重要，隨經濟能力及醫療環境演變適時調整，可避免保障額度或保障範圍出現缺口。針對不同的人生階段，究竟該保多少才足夠？南山人壽建議民眾運用「雙十原則」找到適合自己與家人的保險規劃，意即「保額是年收入的10倍」、「年收入的1/10用於規劃保險」，萬一失去經濟支柱，才可以保障未來十年家庭的經濟來源。

一、20~30歲的年輕族群：年輕人從事戶外活動機率高，應優先備妥基本的意外險、醫療險；若本身又有熬夜、飲食不正常等生活習慣，也要小心誘發重大疾病，建議優先添加癌症及重大疾病等保障，及早因應未來可能的風險；當準備步入人生下一階段組成家庭時，則可以預先規劃壽險來因應，倘若資金有限，可優先選擇長繳費年期的壽險商品，透過拉長繳費年期，降低繳費壓力，當不幸發生時，不致於造成家庭負擔。

二、30~50歲的三明治族群：三明治族群身兼照顧父母與孩子的責任，建議強化壽險保障額度，可透過一年期的定期壽險來提高保障。此外，為了避免過度勞累，或是遭遇突發的意外或疾病，導致需要時間療養而中斷工作，南山人壽建議醫療保障也要補強，尤其是癌症、重大疾病及住院醫療險的保障額度要足夠。並及早規劃長照保障，轉嫁未來落入長照狀態的風險，減輕自己或子女的負擔。

三、50歲以上的準退休族：隨著年紀增長，假設不幸遇到意外、疾病等，導致完全失能或需要長期照顧的狀態，可能被迫提早離開職場，應該提早做準備。此時建議補強長照保障，透過長照分期給付保險金支應日常生活的開銷；同時，癌症風險也隨年紀漸長而提高，可透過高齡癌症險加強癌症一次給付保障，另外也可透過具特定人工關節補償設計的醫療險商品，減輕醫療費用負擔。

保險可以幫忙轉嫁風險、提供財務補償，南山人壽也將保險的價值往前延伸，自西元2020年底創新成立「健康守護圈」(註1)以來，持續提供南山人壽保戶各式健康服務方案，在保戶還很健康的時候，就透過提供運動健身、飲食營養、遠距健管等方案，維持良好的生活習慣以達到疾病預防；若保戶生病了，也能針對罹病後不同時期的需求，攜手健康產業的合作夥伴提供媒合照護員、罹病休復期間營養補充飲食、線上/線下復健復能等多種方案，給予保戶在不同階段所需的全方位照護。

南山人壽表示，不論是否為家庭支柱者，民眾皆應定期檢視自身的保險保障內容，因應不同的人生階段，檢視保障是否充足，為可能的風險缺口預做保險規劃，有了充足萬全的保險準備，保險公司也能成為您的堅強後盾，幫助您照顧家人，讓未來有備而來。